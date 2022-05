Petrol Diesel Price: तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट, गाड़ी में तेल भरवाने से पहले चेक करें यूपी में आज के भाव

Petrol-Diesel Price Today 2022: तेल कंपनियों ने 5 May को पेट्रोल-डीजल की नए रेट जारी कर दिए हैं. आज लगातार 29वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार 6 अप्रैल को दोनों की कीमत में वृद्धि हुई थी. ऐसे में वाहन ईंधन (Fuel Price) पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है.