PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को इस योजना से हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये! फटाफट ऐसे करें अप्लाई

लखनऊ: सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई तरह के योजनाओं की शुरूआत की है. इन्हीं में से एक है किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana). ये एक पेंशन स्कीम (Pension Yojna) है. इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानि कि साल के 36,000 रुपए किसानों को मिलते हैं. इस योजना में हर वर्ग के किसान लाभ उठा सकते हैं और मासिक पेंशन (Monthaly Pension) प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना की शुरुआत छोटे-छोटे किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके इसके लिए की गई है.

जाने क्या है इस योजना की पात्रता

किसान मानधन योजना (Kisan Maandhan Yojana) की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इस योजना में जैसे ही किसानों की उम्र 60 साल हो जाएगी उन्हें 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. मानधन योजना का लाभ पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के लाभार्थी उठा सकते हैं. बता दें, इस योजना के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल तक होनी चाहिए. इसके बाद आपकी उम्र 60 साल होने पर आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. इस स्कीम का फायदा गैर संगठित (Unorganized Sector) श्रमिक वर्ग उठा सकते हैं. इसके लिए आपकी मासिक आय 15 हजार या इससे कम होनी चाहिए. फिलहास इस योजना में लगभग 17 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं.

इतना देना होगा प्रीमियम

बता दें, इस योजना के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती के लिए जमीन है, वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं. इसमें आपको कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक प्रीमियम (Premium) देना होगा. जिसकी कीमत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति महीना रखी गई है. अगर आप इस योजना का लाभ 18 साल की उम्र से उठाना शुरू किया जाता है तो आपको 55 रुपए हर महीने देना पड़ेगा, वहीं अगर आपने 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको 110 रुपए प्रति महीना प्रीमियम देना होगा. इसी तरह अगर आप 40 साल में इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 200 रुपए हर महीने देना होगा. इसके साथ ही अगर किसी कारण किसान की मौत हो जाती है, तो उस स्तिथि में नॉमिनी को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दिए जाते हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

1. सबसे पहले आपको maandhan.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

2. इसके बाद आप 'click here to apply online' पर क्लिक करें.

3. फिर नए पेज के ओपन होने पर 'self enrollment' पर क्लिक करें.

4. नया पेज खुलने पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट करना होगा.

5.अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा, यहां आपको अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड (Capcha Code) भरकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा.

6.आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे आपको स्क्रीन पर दिए ऑप्शन में भरना होगा. इसे लिखकर आप लास्ट में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

7. इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स सही-सही भरकर सबमिट करना होगा.

