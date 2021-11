PM Kisan samman nidhi: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जानिए कब आएगी 10वीं किस्त

PM Kisan samman nidhi yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi) की 10वीं किस्त (10th insatallment) जारी होने को है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने देश के गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू कीं है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan samman nidhi) इन्हीं में से एक है.

करोड़ों किसानों को मिल चुका है फायदा

बता दें, सरकार की ओर से जारी होने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त की तारीख तय हो चुकी है. 15 दिसंबर को यह किस्त जारी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक केंद्र सरकार देशभर के करीब 11.37 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर कर चुकी है. 25 दिसंबर को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था.

ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन (Registration)

जिन किसानों अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. वह किसान पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किया अटल केंद्र पर जाकर भी आवेदन करा सकते हैं.

क्या है पीएम किसान योजना?

पीएम किसान योजना (pm kisan samman nidhi) के तहत जरूरतमंद किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया किया जाता है, जो चार-चार महीने की अवधि में 2,000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में दिया जाता है. हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं. इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है.

ऑनलाइन आवेदन के लिए यह स्टेप्स करें फॉलो

सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in जाना होगा.

यहां आपको FARMER CORNERS दिखेगा इस पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको Aadhaar और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी भरनी होंगी.

इसके बाद आप मांगी गई संबंधित जानकारियां भर कर फॉर्म को सबमिट कर दें.

1. पहले पीएम किसान (PM Kisan) की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

2. यहां आपको राइट साइड पर 'Farmers Corner' का ऑप्शन मिलेगा.

3. यहां ‘Beneficiary Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुल जाएगा.

4. नए पेज पर आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनें. इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं.

5. आपने जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, उसका नंबर भरिए. इसके बाद 'Get Data' पर क्लिक करें.

6. इस पर क्लिक करते ही आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी. मतलब कौन सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई.

7. अगर आपको 'FTO is generated and Payment confirmation is pending' लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी.

