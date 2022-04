PM Kisan: अगले महीने आ सकती है पीएम किसान की 11वीं किस्त! फटाफट करें स्टेटस चेक

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त (PM Kisan samman nidhi 11th installment) का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. किसानों को अप्रैल-जुलाई 2022 की किस्त अगले महीने यानी की मई में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके लिए राज्य सरकारों ने किसानों के लिए RFT Sign कर दिया है.

फटाफट करें स्टेटस चेक

पीएम किसान की 11 वीं किस्त के लिए किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना स्टेटस खोलकर चेक नहीं किया, तो सबसे पहले इसे चेक कर लें. अगर आपके स्टेटस में RFT Sign by State लिखा हुआ शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी सारी डिटेल्स चेक कर ली गई है और अब इसे आगे भेजा जा चुका है.

जल्द मिलेगी किस्त

इसके अलावा अगर आपके स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is Pending लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने आपकी सारी डिटेल्स की जांच कर ली है. यानी की आपको 11वीं किस्त के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा.

3 मई को ट्रांसफर हो सकते हैं पैसे

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, कयास लगाया जा रहा है कि पीएम किसान की किस्त 3 मई यानी की अक्षय तृतीया के दिन किसानों के खाते में भेजी जा सकती है. बता दें, यह किस्त 2,000 रुपये की होती है. जो साल में तीन बार किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. ऐसे में किसानों की उम्मीदें और बढ़ गई है.

