PM Kisan Yojana: इस तारीख को आ सकती है 11वीं किस्त, इनके खाते में आएगी रकम

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. देश में इस योजना के 12 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, जो योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं. योजना की 11 वीं किस्त इसी महीने आने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, पिछले साल अप्रैल-जुलाई की यह किस्त 15 मई को ट्रांसफर की गई थी. वहीं, इस बार रामनवमी या अंबेडकर जयंती के दिन आने की पूरी उम्मीद है.

केवाईसी अपडेट कराना है जरूरी

पीएम योजना के तहत अब तक 10 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. नए साल के नए दिन यानी की 1 जनवरी को 10वीं किस्त की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी. अब केंद्र सरकार द्वारा 11वीं किस्त दी जानी है, लेकिन यह तभी मिलेगी जब योजना के लाभार्थियों ने केवाईसी अपडेट करा ली होगी.

साल 2018 में देश के गरीब और मझोले किसानों को आर्थिक सहायता देने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत किसानों के अकाउंट में सालाना 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं. यह राशि 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.

अभी कई राज्य सरकारों से नहीं मिली मंजूरी

पीएम किसान की 11वीं किस्त के लिए राज्य सरकारों ने अब तक मंजूरी नहीं दी है. अगर आप पीएम किसान पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करते हैं, तो किस्त के स्टेटस में 'Waiting for Approval by state' दिखा रहा होगा. इसका मतलब यह है कि आपको किस्त जारी करने का अप्रूवल प्रदेश सरकार के पास अटका है.

डेटा की होगी जांच

जब आप वेबसाइट पर अपना पेमेंट स्टेटस देखते हैं, तो कई बार आपको 'Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th instalment' लिखा दिखाई देगा. यहां Rft (Request For Transfer) का अर्थ है - राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच सही पाई गई है. राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएं.

अगर 'FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि पैसा भेजने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है. किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

1.सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.

2.यहां दाई तरफ किसान कॉर्नर पर जाएं

3.इसके बाद बेनिफिशयरी स्टेटस को चुनें.

4.अब आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां दर्ज करें.

5.प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिस्ट में आपका नाम देख सकते हैं.

