बिजनौर की वर्चुअल रैली में बोले PM मोदी, 'SP को केवल अपनी तिजोरी भरने की प्यास थी', योगी ने कहा- 2 लड़कों की जोड़ी से रहना होशियार

बिजनौर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बिजनौर में वर्चुअल रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां जुटे. वहीं, पीएम के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस चुनावी रैली को संबोधित किया. पीएम मोदी पहले यहां पहुंचकर लोगों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से दौरा रद्द कर दिया गया. चुनाव आयोग की ओर से तारीखों की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली चुनावी रैली थी.

जनता से मांगी माफी

मोदी ने सबसे पहले बिजनौर के लोगों से माफी मांगी. उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं. चुनाव आयोग द्वारा कुछ ढील देने के बाद आज मैंने सोचा था कि व्यक्तिगत रूप से बिजनौर आकर अपने अभियान की शुरुआत करूं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं जा सका. एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आया हूं. पीएम ने दुष्यंत कुमार की 2 लाइनों से भाषण से शुरुआत की और कहा-

"यहां तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ है"

पिछली सरकार पर साधा निशाना

पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था. ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था. इन लोगों को सामान्य मानवीय की विकास की प्यास से, गरीबी से मुक्त होने की प्यास से कोई मतलब नहीं है. ये लोग सिर्फ अपनी, अपने करीबियों की और अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे. अपना स्वार्थ सोचने वाली ये प्यास विकास की नदी के हर बहाव को सोख लेती है. अपना घर भर लेने की ये प्यास गरीबों को घर नहीं देने देती थी. अपनी जेबे भर लेने की प्यास गरीब का राशन चट कर जाती थी.

बीजेपी सरकार में भाई-भतीजावाद की कोई जगह नहीं

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकस, सबका विश्वास और सबका प्रयास है. बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार मानती है. बीजेपी की सरकार में भाई-भतीजावाद और तुष्टीकरण की कोई जगह नहीं है. जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है, तो हर गरीब को घर मिलता है. उस समय उसकी जाति, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता. पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री योगी की सरकार का ये प्रयास रहा है कि प्रदेश में विकास कुछ ही इलाकों तक सीमित ना रहे. इसी सोच के साथ हमारी सरकार मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा जैसे शहरों में भी कनेक्टिविटी बढ़ा रही है. उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करे तब उत्तर प्रदेश विकास की सुनहरी गाथा के साथ अपना परचम लहराए. हमारी सरकार लगातार कोशिशों में जुटी है कि यहां के किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों को हर संभव सहायता दी जाए.

गन्ना किसानों 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान

इस दौरान पीएम ने गन्ना किसानों को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है. इतना तो पहले की दो सरकारों में मिलकर भी नहीं किया गया. पहले की सरकारों में गन्ने की पर्ची से लेकर गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही राज था.

पीएम मोदी ने कहा, किसानों और पश्चिमी UP को मैं एक बाद याद दिलाना चाहता हूं, आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ये पूछिएगा कि जब उनकी सरकार थी तब वो आपके गांव में कितनी बिजली देते थे? UP और पश्चिमी UP में ये बात होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रौंदा जा रहा है.

सीएम योगी ने भी सपा पर साधा निशाना

वहीं पीएम मोदी से पहले रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने UP में जनता को हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से दी है. याद करिए आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुआ करती थी? हर पर्व के पहले यहां पर दंगा होता था. हर दंगे के बाद महीनों तक कर्फ्यू चलता था. योगी ने कहा कि सपा-बसपा के लोग अंधेरों में रहने के आदी थी. चांदनी रात चोरों को ही अच्छी लगती है, लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है.

उन्होंने आगे कहा याद कीजिए मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान, लड़कों की यह जोड़ी गायब हो गई थी. एक लखनऊ में दंगों को संचालित कर रहा था और दूसरा दिल्ली से इसे देख रहा था. वे अब कहां हैं? आज वे जानते हैं कि बीजेपी उनकी गर्मी को ठंडा कर सकती है. मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर यहां के 100% लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, तो वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों और इसे 'मोदी'/'बीजेपी' वैक्सीन कहने वालों को अपने वोट से कड़ा तमाचा देने का समय आ गया है. पीएम मोदी ने हर घर तक शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन के साथ साथ 15 करोड़ घरों तक राशन पहुंचाया. हम फ्री इलाज, फ्री वैक्सीन, फ्री बिजली और फ्री में राशन दे रहे हैं.

WATCH LIVE TV