काशी वासियों को मिली बड़ी सौगात, कंप्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन शुरू

काशी वासियों को मिली बड़ी सौगात, कंप्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन शुरू

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वाराणसी में कंप्रेस्ड बायो गैस का उत्पादन शुरू कर दिया है. इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है. वाराणसी के शाहंशापुर में तकरीबन सात एकड़ में बायोगैस प्लांट बनाया गया है. जिसकी क्षमता 3150 किलो सीबीजी प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता है.