काशी दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में पीएम मोदी की 'पाठशाला', BJP शासित राज्यों के CM दे रहे रिपोर्ट कार्ड

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) मंगलवार (14 दिसंबर) को बीजेपी (BJP) शासित राज्यों के12 मुख्यमंत्रियों और 2 राज्य के उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है. पीएम मोदी को सभी मुख्यमंत्री अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों का प्रस्तुतीकरण दे रहे हैं. यहां वाराणसी (Varanasi)आए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे. पीएम मोदी विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित करेंगे.

पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके कामकाज की रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं. बताया जा रहा है कि इस बैठक में सबसे अधिक समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला, जिसमें वह विकास कार्यों और आगामी चुनाव की तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बैठक में यूपी समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर बात होगी.

संसदीय क्षेत्र घूमने निकले पीएम

काशी भ्रमण के दौरान पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन (Banaras railway Station) पहुंचे. यहां की तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ''अगला पड़ाव... बनारस स्टेशन. हम रेल संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, आधुनिक और यात्री के अनुकूल रेलवे स्टेशनों को बनाने के लिए काम कर रहे हैं.'' पीएम मोदी बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे. साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा. स्टाल पर मौजूद दुकानदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. पीएम मोदी ने इन तस्वीरों को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है.

Next stop…Banaras station. We are working to enhance rail connectivity as well as ensure clean, modern and passenger friendly railway stations. pic.twitter.com/tE5I6UPdhQ

— Narendra Modi (@narendramodi) December 13, 2021