पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने मारी बाजी.. महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में बना नंबर-2

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UP News: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेसवे, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी देशभर के लिए मिसाल बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ने प्रदेश में ऐसा असर दिखाया है कि उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. लाखों परिवार अब अपनी ही छत पर बिजली तैयार कर रहे हैं और हर महीने आने वाले बिजली बिल में बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि यूपी आज सोलर ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है.
6.74 लाख से ज्यादा घरों पर लगे रूफटॉप सोलर प्लांट
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक 6,74,393 घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में गुजरात 7,49,839 इंस्टॉलेशन के साथ पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. महाराष्ट्र 6,73,717 इंस्टॉलेशन के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया है. यह उपलब्धि बताती है कि प्रदेश में योजना को तेजी से जमीन पर उतारा गया और लोगों ने भी इसे हाथों-हाथ अपनाया.
योगी सरकार की मॉनिटरिंग का मिला फायदा
सरकार का कहना है कि यह सफलता केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लगातार की गई निगरानी, विभागों के बीच बेहतर तालमेल और मिशन मोड में किए गए काम का नतीजा है. लोगों को योजना की जानकारी देने से लेकर बैंक से ऋण दिलाने, सोलर प्लांट लगाने, डिस्कॉम निरीक्षण और सब्सिडी मिलने तक पूरी प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया गया. इसी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया.
2,283 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता तैयार
यूपी नेडा के अनुसार प्रदेश में घरेलू रूफटॉप सोलर के जरिए अब तक करीब 2,283.8 मेगावाट यानी 2.28 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हो चुकी है. इसका सीधा फायदा यह हुआ कि लाखों परिवार अब अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर रहे हैं. इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम हुई है और हर महीने बिजली बिल में अच्छी-खासी बचत हो रही है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के परिवारों को हर दिन करीब 6.5 करोड़ रुपये मूल्य की मुफ्त सौर बिजली का लाभ मिल रहा है. यानी अब बिजली सिर्फ खर्च नहीं रही, बल्कि बचत का जरिया भी बन रही है.
अब उपभोक्ता सिर्फ बिजली नहीं खरीद रहे, खुद भी बना रहे हैं
इस योजना ने बिजली व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है. पहले लोग पूरी तरह बिजली कंपनियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब हजारों परिवार अपनी छत पर लगे सोलर पैनलों से बिजली तैयार कर रहे हैं. जरूरत पूरी होने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है. इससे उपभोक्ता ऊर्जा के उपभोक्ता होने के साथ-साथ उत्पादक भी बन रहे हैं.
सोलर सेक्टर से 85 हजार से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार
पीएम सूर्य घर योजना का फायदा सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा. इससे प्रदेश में सोलर उद्योग को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला है. आज उत्तर प्रदेश में सोलर सेक्टर से जुड़ी 7,000 से ज्यादा कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां सक्रिय हैं. इनके जरिए 85 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है. सोलर पैनल लगाने, सर्वे करने, डिजाइन तैयार करने, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कार्य, नेट मीटरिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और रखरखाव जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं. खास तौर पर युवाओं, इंजीनियरों, इलेक्ट्रिशियन और छोटे कारोबारियों के लिए यह योजना नई संभावनाएं लेकर आई है.
सोलर इंडस्ट्री को भी मिली नई रफ्तार
रूफटॉप सोलर की बढ़ती मांग का असर उद्योगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. प्रदेश में सोलर मॉड्यूल, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबल और अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरणों से जुड़ी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और असेंबली लाइनें विकसित हो रही हैं. वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े कारोबार भी तेजी से बढ़े हैं. इससे सौर ऊर्जा अब सिर्फ बिजली उत्पादन का माध्यम नहीं रही, बल्कि निवेश, उद्योग और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाने वाली नई आर्थिक ताकत बन चुकी है.
9 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन बचाने में मिली सफलता
रूफटॉप सोलर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए अलग से जमीन की जरूरत नहीं पड़ती. घरों और इमारतों की छतों का ही उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है. यदि इतनी ही क्षमता के सोलर प्लांट जमीन पर लगाए जाते, तो इसके लिए 9,000 एकड़ से ज्यादा अतिरिक्त भूमि की जरूरत पड़ती. यानी इस योजना ने बड़ी मात्रा में जमीन बचाने में भी अहम भूमिका निभाई है. इससे कृषि, आवास और औद्योगिक विकास के लिए भूमि सुरक्षित रह सकी है.
पर्यावरण को भी मिला बड़ा फायदा
सोलर ऊर्जा सिर्फ बिजली बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत हथियार बन रही है. प्रदेश में स्थापित 2.28 गीगावाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर प्लांट हर साल करीब 3.8 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा करने की क्षमता रखते हैं. इससे अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 27 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आ सकती है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह उतना ही कार्बन अवशोषण है, जितना करीब 12 करोड़ परिपक्व पेड़ एक साल में कर सकते हैं. यानी यह योजना बिजली बचाने के साथ-साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी बड़ी भूमिका निभा रही है.