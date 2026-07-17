पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने मारी बाजी.. महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में बना नंबर-2

UP News: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेसवे, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी देशभर के लिए मिसाल बनता जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ने प्रदेश में ऐसा असर दिखाया है कि उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है. लाखों परिवार अब अपनी ही छत पर बिजली तैयार कर रहे हैं और हर महीने आने वाले बिजली बिल में बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं. यही वजह है कि यूपी आज सोलर ऊर्जा के मामले में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है.