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पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने मारी बाजी.. महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में बना नंबर-2

UP News: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेसवे, निवेश और औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी देशभर के लिए मिसाल बनता जा रहा है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 17, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:02 PM IST
पीएम सूर्य घर योजना में यूपी ने मारी बाजी.. महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में बना नंबर-2
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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