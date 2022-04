PNB कस्टमर्स बिना ATM कार्ड के भी निकाल सकेंगे पैसा, बैंक ने शुरू की ये सुविधाएं

नई दिल्लीः पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है. पीएनबी ने अपने 128वें स्थापना दिवस पर ग्राहकों के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा लॉन्च की है. साथ ही वर्चुअल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है. इसके अलावा बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पीएनबी वन नाम से अपने मोबाइल ऐप पर कुछ चुनिंदा डिजिटल सेवाओं की एक सीरीज शुरू की है.

मनाया गया PNB का 128वां स्थापना दिवस

बता दें, 12 अप्रैल 2022 को बैंक का 128वां स्थापना दिवस मनाया गया. नई सेवाओं को पीएनबी के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल ने बैंक के कार्यकारी निदेशकों- विजय दुबे, स्वरूप कुमार साहा और कल्याण कुमार व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में लांच किया. सीईओ अतुल गोयल ने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिकवरी के मजबूत रास्ते के साथ बैंक में ग्रोथ देखी जा रही है. इसके साथ पीएनबी ने कई नई पेशकश को प्रस्तुत करके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से परिभाषित की है.

On this auspicious day of PNB's 128th Foundation Day, MD & CEO Atul Kumar Goel inaugurated the celebrations at HO, Dwarka by garlanding our founder and the nation's beacon of hope in time of need - Sher-E-Punjab, Lala Lajpat Rai. #128yearsOfPride #FoundationDay pic.twitter.com/NbDrwWMcNM

— Punjab National Bank (@pnbindia) April 12, 2022