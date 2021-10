प्रशांत किशोर का कांग्रेस पर निशाना: लखीमपुर केस के बाद वापसी की सोच एक बड़ी गलतफहमी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का लगातार विरोध करते हुए कांग्रेस चर्चा में आ रही है. लेकिन इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी पर निशाना साधा है. किशोर ने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा है कि 'जो लोग या पार्टियां यह सोच रही हैं कि 'ग्रैंड ओल्ड पार्टी' के सहारे विपक्ष की तुरंत वापसी होगी वे गलतफहमी में हैं. उनको निराशा ही हाथ लगेगी.' इस ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ समझ आ रहा है कि इशारा किसकी ओर है.

People looking for a quick, spontaneous revival of GOP led opposition based on LakhimpurKheri incident are setting themselves up for a big disappoinment.

Unfortunately there are no quick fix solutions to the deep-rooted problems and structural weakness of GOP.

— Prashant Kishor (PrashantKishor) October 8, 2021