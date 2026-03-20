HSRP प्लेट के बिना दौड़ाते हैं गाड़ी, तो इस दिन से नहीं बनेंगे प्रदूषण सर्टिफिकेट, जानिए यूपी में कितने का कटेगा चालान?

UP Vehicle Pollution Certificate: यूपी वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप बिना HSRP प्लेट के सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हैं तो आपको जोरदार झटका लगने वाला है. प्रदेश में सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होने पर उसे प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा. जानिए पूरी डिटेल...
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UP Vehicle Pollution Certificate: उत्तर प्रदेश में अब लगभग हर घर में दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन हैं. प्रदेश की सड़कों पर बड़ी संख्या में बड़े वाहन भी फर्राटा भरते हैं. इन सभी वाहनों में हाई सिक्योंरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगना जरूरी है, लेकिन अभी भी बहुत से पुराने वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाया हैं. जिसपर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है.
परिवहन विभाग का आदेश जारी
अब अगर वाहन मालिकों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगाया तो उन वाहनों को प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. इस आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगी हो, उन वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी न किया जाए.
तुरंत कर लीजिए ये काम
अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बिना देरी के अपने पुराने वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लीजिए, वरना आपको भी प्रदूषण सर्टिफिकेट के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा जारी पत्र में जिक्र किया गया है कि 15 अप्रैल से ऐसे वाहन जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी होगी, उन्हें प्रदूषण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा. यानी ऐसे वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा.
क्या है परिवहन विभाग का तर्क?
इस पत्र में आगे कहा गया है कि जब वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी होगी, तभी प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन स्वामी को दिया जाएगा. परिवहन विभाग का कहना है कि जिस तरह वाहन स्वामी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य होने के बावजूद अपने वाहन में लगवाने में कोताही कर रहे हैं यह सही नहीं है. ऐसे में प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, जिससे लोग hsrp लगवाने के लिए आगे आएंगे. उन्हें जानकारी के लिए ही 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है.
जानें कितना लगेगा जुर्माना?
जानकारी के मुताबिक, बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग ने बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के संचालित हो रहे वाहनों पर ₹10000 के चालान का नियम बनाया है. इतना ही नहीं बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का ₹5000 का चालान किया जाता है. ऐसे में अगर किसी वाहन स्वामी के वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी नहीं लगी है और वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो मौके पर ही 15000 रुपए का जुर्माना लगेगा.
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