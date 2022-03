इस योजना में हर महीने मिलती है 3 हजार रुपये की पेंशन! फटाफट आप भी करे लें अप्लाई

लखनऊ: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुरू हुए तीन साल हो गए. यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए शुरू की गई थी. इस योजना से कामगारों को बुढ़ापे के वक्त किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसलिए शुरू किया गया था. इस स्कीम का लाभ रेहड़ी-पटरी वाले, मिड-डे मील में काम करने वाले आदि लोग ले सकते हैं. योजना में आप मात्र 55 रुपये के निवेश से हर महीने 3 हजार रुपये तक पेंशन पा सकते हैं.

ये हैं जरूरी कागजात

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अब तक 46 लाक से अधिक लोग जुड़ चुके हैं. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सरकारी जन सेवा केंद्र में जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं. इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी कागजात जैसे- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आदि होने चाहिए.

मिलेगी इतनी पेंशन

एक बार खाता खुल जाने के बाद वह व्यक्ति 55 रुपये से 200 रुपये के बीच हर महीने निवेश कर सकता है. बता दें, यह लाभ घरों के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी, मजदूर, खेती करने वाले किसान ले सकते हैं. इस योजना से आपको 60 साल की उम्र तक हर महीने निवेश करना होगा. 60 साल पूर होने पर आपको हर महीने न्यूनतम 3 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी. अगर इस बीच आवदेक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो यह पेंशन उसके परिवार वालों को दी जाएगी.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan pension scheme completes years

Assured Pension of Rs. 3000/- month

Voluntary and Contributory Pension Scheme

Matching Contribution by the Government of India

