प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा: सपा नेता अंसार अहमद जेल भेजे गए, लापरवाही को लेकर अधिकारियों पर भी गिरी गाज

Prayagraj Cold Storage Case: प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में हुए दर्दनाक कोल्ड स्टोरेज हादसे में अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. फाफामऊ थाने की पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया. उनके साथ उनके बेटे मंजूर और भतीजे अलाउद्दीन को भी जेल भेजा गया है.

सोमवार को हुआ था बड़ा हादसा

यह हादसा सोमवार को उस वक्त हुआ जब चांदपुर गांव स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक छज्जा गिर गया. बताया जा रहा है कि छज्जा सीधे अमोनिया गैस की पाइप पर आ गिरा, जिससे पाइप फट गई और जोरदार धमाके के साथ दीवार ढह गई. उस समय कई मजदूर लंच के दौरान एक साथ बैठे थे, जो मलबे के नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

4 की मौत 10 घायल

प्रशासनिक टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब तक करीब 10 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है. कई अन्य घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

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लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज

इस घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है. कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस रिन्यूअल की जिम्मेदारी निभाने वाले जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज पहले से ही जर्जर हालत में था, लेकिन इसके बावजूद वहां काम जारी था.

सीएम योगी ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान

इस दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. साथ ही घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं.

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है. वहीं मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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