2007 में दर्ज हुए भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को HC से मिली राहत बरकरार, अगले आदेश तक लगी रोक

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है. मुकदमे की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगा दी है.विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है.