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अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम बदलने की मांग, 13वें दिन स्थगित हुआ धरना

Prayagraj News: प्रयागराज में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नाम बदलने समेत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन शासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 17, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:01 PM IST
अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम बदलने की मांग, 13वें दिन स्थगित हुआ धरना

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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