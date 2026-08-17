अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम बदलने की मांग, 13वें दिन स्थगित हुआ धरना

धरने की प्रमुख मांग अस्पताल का नाम बदलकर ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चिकित्सालय’ करना है. इसके साथ ही शहीद ठाकुर रोशन सिंह पार्क और प्रतिमा स्थल के संरक्षण तथा वहां से जुड़ी ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने की मांग रखी गई है. मंडलीय चिकित्सालय के पास स्थित सिविल लाइन्स चौराहे का नाम भी ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चौराहा’ करने की मांग आंदोलनकारियों ने की है. इसके अलावा मंडलीय चिकित्सालय को आधुनिक एवं आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग भी आठ सूत्रीय मांगों में शामिल है.