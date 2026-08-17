अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर अस्पताल का नाम बदलने की मांग, 13वें दिन स्थगित हुआ धरना

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Prayagraj News: प्रयागराज में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय का नाम बदलने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना 13वें दिन स्थगित हो गया. शासन के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने आंदोलनकारियों से बातचीत की और अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद आठ सूत्रीय मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद धरना स्थगित करने का निर्णय लिया गया.
धरने की प्रमुख मांग अस्पताल का नाम बदलकर ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चिकित्सालय’ करना है. इसके साथ ही शहीद ठाकुर रोशन सिंह पार्क और प्रतिमा स्थल के संरक्षण तथा वहां से जुड़ी ऐतिहासिक त्रुटियों को दूर करने की मांग रखी गई है. मंडलीय चिकित्सालय के पास स्थित सिविल लाइन्स चौराहे का नाम भी ‘अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह चौराहा’ करने की मांग आंदोलनकारियों ने की है. इसके अलावा मंडलीय चिकित्सालय को आधुनिक एवं आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित करने की मांग भी आठ सूत्रीय मांगों में शामिल है.
बलिदान शताब्दी पर कार्यक्रम की मांग
आंदोलनकारियों ने 19 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाले ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान शताब्दी वर्ष के अवसर पर राजकीय कार्यक्रम आयोजित करने और शस्त्र सलामी देने की मांग भी रखी है. साथ ही मलाका जेल के इतिहास पर अभिलेखीय दस्तावेजों के आधार पर शोध ग्रंथ प्रकाशित करने की मांग की गई है. शहीद प्रतिमा स्थल पर CCTV लगाने और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी इसमें शामिल है.
बलिदान स्थल को पर्यटन मानचित्र में जोड़ने की मांग
आठ सूत्रीय मांगों में ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान स्थल को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग भी है. आंदोलनकारियों का कहना है कि शहीद से जुड़े स्थलों के संरक्षण और उनके ऐतिहासिक महत्व को सामने लाने के लिए इन कदमों पर कार्रवाई जरूरी है. शासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद फिलहाल धरना स्थगित कर दिया गया है.
शासन के अगले कदम पर नजर
धरना स्थगित होने के बाद अब आंदोलन से जुड़े लोगों की नजर शासन की ओर से आठ सूत्रीय मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर है. संयोजक डॉ. अवनीश सिंह ने आंदोलन से जुड़े सभी साथियों का आभार जताया है. सिद्धार्थनाथ सिंह के धरना स्थल पर पहुंचने और मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल अपना धरना रोक दिया है. आगे शासन की कार्रवाई के आधार पर आंदोलन की दिशा तय होगी.