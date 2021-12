PM Modi Kanpur Visit: देश बहुत समय गंवा चुका अब पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है-IIT कानपुर में बोले पीएम मोदी

कानपुर: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी (Narendra Modi) आज उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कानपुर के दौरे पर हैं. पीएम मोदी IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौज़ूद हैं. पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना (Kanpur Metro) के पूर्ण खंड का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्रों को डिग्री व पदक प्रदान किए. समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईटी के सहयोग की सराहना की. साथ ही कहा कि सरकार 5 सालों में 250 स्टार्टअप को बढ़ावा देगी.

कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन

छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है. आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है. वहीं दूसरी और टेक्नोलॉजी की दुनिया को आईआईटी कानपुर से आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत के विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी होगी. जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरा कर रहे होंगे उस समय का भारत कैसा होगा उसके लिए आपको अभी से काम करना होगा.

आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड बना

पीएम मोदी ने कहा कि 5जी टेक्नोलॉजी में तो आईआईटी कानपुर का काम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन गया है. ऐसे में आपका काम कई गुना बढ़ गया है. एनर्जी सेविंग से लेकर हर खेल जैसे क्षेत्र तक में आपका काम बढ़ गया है.

एक Fear of Unknown होगा, एक Query of Unknown होगी. पीएम मोदी ने कहा कि आपने जब IIT कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में, आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे. यहां आने से पहले एक Fear of Unknown होगा, एक Query of Unknown होगी.

आजादी के बाद देश बहुत समय गंवा चुका है- पीएम

पीएम मोदी ने छात्रों से कहा, आजादी से अब तक देश बहुत समय गंवा चुका है, दो पीढ़ियां निकल गईं, अब हमें एक पल भी नहीं गंवाना है. आपको मेरी बातों में अधीरता नजर आती होगी मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही अधीर बनें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें.

कानपुर IIT ने आपको वह ताक़त दी है कि अब आपको अपने सपने पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है. 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है. इस दशक में भी तकनीक अलग-अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है. बिना तकनीक के अब जीवन एक तरह से अधूरा होगा.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 25 सालों में भारत के विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी होगी. जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरा कर रहे होंगे उस समय का भारत कैसा होगा उसके लिए आपको अभी से काम करना होगा.

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा

पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है. कईं स्टार्टअप तो हमारे IIT के युवाओं ने शुरू किए हैं. आप सभी से आग्रह है कि आप अपने स्वयं के रोबोट वर्जन कभी ना बनें. आप अपनी मानवीय संवेदनाओं, कल्पनाओं और जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए. देश बहुत समय गंवा चुका है. बीच में 2 पीढ़ियां चली गईं इसलिए हमें 2 पल भी नहीं गंवाना है. जो सोच और attitude आज आपका है, वही attitude देश का भी है. पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है. पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं.

ससे पहले IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है. IIT कानपुर ने राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण पेश किए हैं. सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर का मंत्र दिया. पीएम मोदी के नेतृत्व में युवाओं को नया मार्गदर्शन मिला है. देश के विकास में तकनीकी का अहम रोल.

