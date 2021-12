प्रियंका गांधी का ऐलान- महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण,पुलिस विभाग में 25% नौकरी

UP Congress Manifesto For Women: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) के सियासी सफर में महिला सशक्तिकरण का नारा बुलंद कर अपनी राजनीति चमकाने निकली प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi ) ने एक बार फिर एक बड़ा दांव चला है. चुनावी घमासन के बीच प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है. प्रियंका ने महिला घोषणापत्र जारी कर विपक्षी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश की है. कांग्रेस के महिला घोषणापत्र में महिलाओं को लेकर कई वादे किए गए हैं.

कांग्रेस का महिला घोषणापत्र

कांग्रेस के महिला घोषणापत्र को 6 हिस्सों में बांटा है, स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत. घोषणापत्र के मुताबिक नये सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी. महिलाओं के लिए छात्रावास समेत और भी कई वादे घोषणापत्र में शामिल किए गए हैं. महिला घोषणापत्र को शक्ति विधान का नाम दिया गया है.

नई सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

पुलिस विभाग में 25 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी दी जाएगी.

हर थाने में महिला सिपाही की तैनाती की जाएगी.

पुलिस थानों में 25 प्रतिशत इंचार्ज सुनिश्चित किये जाएंगे.

आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।

सुरक्षा के विशेष अधिकार प्राप्त छह सदस्यीय आयोग का होगा गठन.

प्रदेश के 25 शहरों में अत्याधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे.

बीमारी के लिए 10 लाख रुपये तक की इलाज की व्यवस्था होगी.

राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम प 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे.

12वीं पास छात्राओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा व ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी.

गांवों में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा.

परिवार में पैदा होने वाली बेटी के लिए एफडी व सांविधिक जमा बनवाया जाएगा.

महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री यात्रा की अनुमति.

मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे.

हर जिले में महिलाओं की सहायता के लिए तीन सदस्यीय मुफ्त कानूनी सहायता का एलान.

सलाह के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा.

सीएचसी में महिलाओं के लिए अलग केंद्र खोले जाएंगे.

50 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्यम को कर में छूट मिलेगी.

इंदिरा गांधी और सुचेता कृपलानी का किया जिक्र

प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा, इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए. प्रियंका ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करना कांग्रेस का उद्देश्य है. महिलाएं अगर अपनी शक्ति पहचान लें तो देश की राजनीति बदल सकती है. चुनाव से पहले सूबे की आधी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी और सुचेता कृपलानी का नाम लेकर महिलाओं की जनभावना को उभारने की कोशिश भी की. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के रूप में देश का पहला प्रधानमंत्री और सुचेता कृपलानी के रूप में यूपी का पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही दिया.

इस मौके पर प्रियंका ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि मुझे अपने धर्म के लिए योगी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है.प्रियंका गांधी 2022 के लिए 7 प्रतिज्ञा के सहारे विपक्षी दलों को टक्कर देने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी इसे 2022 के लिए ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश भी कर रही है. लेकिन. बड़ा सवाल यही है मुफ्त की राजनीति के सहारे किसी को कितने दिनों तक सशक्त बनाया जा सकता है. और यूपी में चुनाव से पहले प्रियंका जिस नारी सशक्तिकरण का दांव खेल रही हैं. उसे पहले कांग्रेस शासित प्रदेशों में लागू क्यों नहीं कराया.

