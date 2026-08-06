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32 हेल्थ कैंप, 25 निजी अस्पताल और चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाओं से कांवड़ियों को सुरक्षा कवच

UP News:श्रावण कांवड़ यात्रा में शिवभक्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार और मेरठ जिला प्रशासन ने चिकित्सा व्यवस्था को अत्याधुनिक रूप दिया है। कांवड़ मार्गों पर पहली बार 18 बाइक एंबुलेंस उतारी गई हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 06, 2026, 09:04 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:50 PM IST
32 हेल्थ कैंप, 25 निजी अस्पताल और चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाओं से कांवड़ियों को सुरक्षा कवच

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