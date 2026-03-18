Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3145939
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

पूर्वांचल को बड़ी सौगात! मुंबई की राह हुई आसान, छात्रों और व्यापारियों को मिली राहत

Gorakhpur News: गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लाखों यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दे दी है. मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूर, व्यापारी और छात्र की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: पूर्वांचल के लाखों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. दादर से गोरखपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन का दर्जा मिल गया है. लंबे समय से इस ट्रेन को स्थायी रूप से चलाने की मांग की जा रही थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. गोरखपुर के सांसद रवि किशन के प्रयासों के बाद रेलवे ने यह निर्णय लिया है. 

रेल मंत्री ने दी सौगात 
रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, अब तक स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही गाड़ी संख्या 01027/01028 को नियमित कर दिया गया है. अब यह ट्रेन 11047/11048 नंबर के साथ दादर–गोरखपुर एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा सांसद रवि किशन को भेजे गए पत्र में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है. इसमें कहा गया है कि यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. 

मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को होगा फायदा 
यह ट्रेन मुंबई और पूर्वांचल के बीच यात्रा करने वाले प्रवासी मजदूरों, व्यापारियों, छात्रों और आम यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. अब तक स्पेशल ट्रेन होने के कारण टिकट की अनिश्चितता और सीमित संचालन की समस्या बनी रहती थी. सांसद रवि किशन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला पूर्वांचल की जनता के लिए बड़ी सौगात है और इससे यात्रा और अधिक सुगम व सुविधाजनक होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल 
रवि किशन ने कहा कि यह केवल एक ट्रेन की स्वीकृति नहीं, बल्कि पूर्वांचल की जनता के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. हम लगातार क्षेत्र के विकास और जनसुविधाओं के लिए काम करते रहेंगे. स्थानीय लोगों और यात्रियों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है. उनका कहना है कि इस कदम से मुंबई और गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. फिलहाल दादर–गोरखपुर एक्सप्रेस के नियमित संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और यह फैसला पूर्वांचल की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा. 

यह भी पढ़ें : कौन हैं IPS पाटिल निमिष दशरथ? सीएम योगी के नए भरोसेमंद अफसर संभालेंगे बड़ी जिम्मेदारी

यह भी पढ़ें :  करोड़ों की सड़क 15 दिन में ढेर! बलरामपुर में हाथ से उखड़ने लगी नई रोड, वायरल वीडियो ने खोली निर्माण की पोल

TAGS

Gorakhpur News

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट