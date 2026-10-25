Add Zee Business As A Preferred Source
App

माणा पास से औली तक दौड़ेंगे देश-विदेश के धावक, सीएम धामी ने किया 100 माइल्स अल्ट्रा रन का ऐलान

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के गुंजी में आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में हिस्सा लिया. उन्होंने मई 2027 के पहले सप्ताह में माणा पास से औली तक 100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन कराने का ऐलान किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 25, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:22 PM IST
माणा पास से औली तक दौड़ेंगे देश-विदेश के धावक, सीएम धामी ने किया 100 माइल्स अल्ट्रा रन का ऐलान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जौनपुर की 182 साल पुरानी ऐतिहासिक रामलीला, आसपास के दर्जनों गांवों से जुटती है भीड़
2
3
4
5