माणा पास से औली तक दौड़ेंगे देश-विदेश के धावक, सीएम धामी ने किया 100 माइल्स अल्ट्रा रन का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन जैसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं. इससे होमस्टे चलाने वालों, स्थानीय गाइडों, परिवहन कारोबारियों, होटल और खानपान से जुड़े लोगों को काम मिलता है. सरकार का प्रयास है कि पर्यटन से होने वाली कमाई का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे और गांवों से पलायन रोकने में मदद मिले. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों को देश के आखिरी गांव के बजाय पहले गांव के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है.