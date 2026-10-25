माणा पास से औली तक दौड़ेंगे देश-विदेश के धावक, सीएम धामी ने किया 100 माइल्स अल्ट्रा रन का ऐलान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पिथौरागढ़ जिले के गुंजी में आयोजित आदि कैलाश परिक्रमा रन-2.0 में हिस्सा लिया. उन्होंने 70 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दौड़ के विजेताओं को पुरस्कृत किया. देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे धावकों का उत्साह भी बढ़ाया. गुंजी पहुंचने पर रं समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. इस दौरान स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली. धामी ने कहा कि ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में कठिन रास्तों, खराब मौसम और कम ऑक्सीजन के बीच दौड़ पूरी करना बड़ी चुनौती है. ऐसे आयोजन धावकों के साहस, संकल्प और इच्छाशक्ति की परीक्षा लेते हैं.
मई 2027 में होगी 100 माइल्स अल्ट्रा रन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल मई के पहले सप्ताह में '100 माइल्स हिमालयन एंड्योरेंस अल्ट्रा रन' आयोजित की जाएगी. यह दौड़ करीब 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माणा पास से शुरू होगी. धावक बदरीनाथ और जोशीमठ होते हुए औली तक पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से देश-विदेश के धावकों को उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और हिमालयी क्षेत्र को करीब से जानने का मौका मिलेगा. इससे सीमांत इलाकों में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी. स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं.
आदि कैलाश में बढ़ा पर्यटकों का आकर्षण
धामी ने कहा कि साल 2025 में आदि कैलाश परिक्रमा रन के पहले आयोजन में 700 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया था. इस आयोजन से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को पहचान मिली. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस बार आदि कैलाश क्षेत्र के लिए जारी इनर लाइन परमिट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि इससे इलाके के प्रति पर्यटकों और श्रद्धालुओं का बढ़ता आकर्षण दिखाई देता है. आयोजन को सफल बनाने में भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने सहयोग दिया. मुख्यमंत्री ने इन बलों के अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया.
स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि कैलाश परिक्रमा रन जैसे आयोजन सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करते हैं. इससे होमस्टे चलाने वालों, स्थानीय गाइडों, परिवहन कारोबारियों, होटल और खानपान से जुड़े लोगों को काम मिलता है. सरकार का प्रयास है कि पर्यटन से होने वाली कमाई का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचे और गांवों से पलायन रोकने में मदद मिले. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीमांत गांवों को देश के आखिरी गांव के बजाय पहले गांव के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन का विस्तार किया जा रहा है.
उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा
धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है. नीति घाटी में भी इस साल अल्ट्रा रन आयोजित की गई. इसके अलावा ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और एंगलिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. औली, मुनस्यारी, ऋषिकेश और टिहरी में भी साहसिक पर्यटन का विस्तार हो रहा है. कार्यक्रम में उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल, सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी और सेना, आईटीबीपी व एसएसबी के अधिकारी मौजूद रहे.