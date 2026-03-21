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आंधी-बारिश में बहे किसानों के अरमान, खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान, जानें मौसम की बेरुखी से महाराजगंज का हाल

Maharajganj Crop Damage: बेमौसम बारिश और आधी-तूफान ने जहां एक तरह आम जनता को राहत गर्मी से राहत पहुंचाई है, वहीं किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है. गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो रही है. सब्जी की फसल में भी बारिश के पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. जानिए ताजा हालात...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 01:13 PM IST
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AI निर्मित फोटो
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Maharajganj Crop Damage/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बेमौसम बारिश, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि हुई. जिससे आम लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन इसने किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है. कहीं गेहूं खेतों में बिछ गया है तो कहीं सब्जी की फसल में बारिश के पानी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. 

बारिश ने किसानों की बढ़ाई टेंशन
हालात ऐसे हैं कि अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख कई किसानों की आंखें भर आई. अब अगर बात करें महाराजगंज जनपद की तो आज सुबह से हो रही तेज तूफान के साथ बे-मौसम बारिश से जहां एक तरफ गेहूं और सरसों की फैसले प्रभावित हुई हैं तो सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए भी चिंता बढ़ गई है. 

किसानों को भारी नुकसान 
बीते दिनों गर्मी के चलते जहां लोगों ने गर्म कपड़े समेट कर रख दिए थे, वहीं आज सुबह बारिश होने के बाद तापमान गिरने से उन्हें हल्की ठंड का एहसास होने लगा है. इन दिनों बेशक मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन बेमौसम बारिश व तेज हवाओं के चलते किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना है. यही वजह है कि किसान बेहद चिंतित दिख रहे हैं.

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क्या बोले स्थानीय किसान?
आज बारिश का असर बाजारों में भी साफ दिखाई दिया. इस बारिश और तेज हवाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और सब्जियों के फसलों पर दिख रहा है. गेहूं की फसल खेतों में लेट गई हैं. जबकि, सब्जियों के खेत में जल भराव हो गया है. स्थानीय किसानों ने बताया बेमौसम बारिश होने के चलते जो खेत में गेहूं की फसल कुछ पक गए हैं. वह प्रभावित हुए हैं.

सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश
स्थानीय किसानों ने यह भी बताया कि जो हरी फसल है उसको भी नुकसान हुआ है. अगर अगले एक-दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहा तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है. उधर, यूपी सरकार अलर्ट मोड में है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने फसलों का तुरंत आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं.  

खेतों में खुद जाएंगे जिलाधिकारी
सीएम योगी के आदेश हैं कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलें और खुद ग्राउंड पर जाकर स्थिति का जायजा लें. प्रभावित इलाकों में फसलों को हुए नुकसान की तुरंत जांच की जाए. नुकसान का आकलन सिर्फ कागजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि असलियत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि किसानों को उनके नुकसान की सही और पूरी सहायता मिल सके.

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