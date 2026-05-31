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UP पुलिस को मिला नया मुखिया, राजीव कृष्ण बने स्थायी DGP; जानें उनके बारे में सबकुछ

IPS Rajeev Krishna Profile: उत्तर प्रदेश पुलिस को अब स्थायी नेतृत्व मिल गया है. राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त कर दिया है. 

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 31, 2026, 07:30 PM IST
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UP पुलिस को मिला नया मुखिया, राजीव कृष्ण बने स्थायी DGP; जानें उनके बारे में सबकुछ

IPS Rajeev Krishna Profile: उत्तर प्रदेश पुलिस को अब स्थायी नेतृत्व मिल गया है. राज्य सरकार ने 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त कर दिया है. इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है. राजीव कृष्ण पहले से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब उनकी स्थायी नियुक्ति के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था को स्थायी नेतृत्व मिल गया है. पुलिस महकमे में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि डीजीपी का पद पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा पद होता है.

प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद संभाली थी कमान

राजीव कृष्ण ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यवाहक डीजीपी के रूप में पदभार संभाला था. तब से वह प्रदेश पुलिस के संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे थे. कार्यवाहक जिम्मेदारी के दौरान भी उन्होंने पुलिस मुख्यालय से लेकर विभिन्न इकाइयों के कार्यों की निगरानी की. अब सरकार ने उनके अनुभव और सेवाओं को देखते हुए उन्हें स्थायी रूप से यह जिम्मेदारी सौंप दी है.

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तीन दशक से अधिक का है पुलिस सेवा का अनुभव

राजीव कृष्ण उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने पुलिस विभाग के कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. तीन दशक से अधिक लंबे सेवाकाल में उन्होंने प्रदेश के कई जिलों और विशेष इकाइयों में जिम्मेदारियां निभाई हैं. उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में रही है जो प्रशासनिक अनुशासन और प्रभावी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. पुलिसिंग के साथ-साथ उन्होंने संस्थागत सुधार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के क्षेत्र में भी काम किया है.

विजिलेंस और भर्ती बोर्ड में निभा चुके हैं अहम भूमिका

डीजीपी बनने से पहले राजीव कृष्ण डीजी विजिलेंस के पद पर कार्य कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने सतर्कता से जुड़े मामलों की निगरानी और जांच से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका अहम रही. भर्ती बोर्ड में काम करने के कारण उन्हें पुलिस बल की संरचना और मानव संसाधन प्रबंधन का भी व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ.

इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद चुनी पुलिस सेवा

गौतमबुद्ध नगर निवासी राजीव कृष्ण ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई की है. तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को अपना करियर चुना. पुलिस सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न जिलों और इकाइयों में काम करते हुए अनुभव हासिल किया. यही अनुभव आज उन्हें प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस पद तक लेकर आया है.

आगरा में कार्यकाल से मिली अलग पहचान

राजीव कृष्ण का आगरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यकाल काफी चर्चित रहा था. उस दौरान उन्होंने संगठित अपराध और अपहरण गिरोहों के खिलाफ कई प्रभावी अभियान चलाए थे. पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उस समय अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर की गई कार्रवाइयों ने उन्हें एक सख्त और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई. आगरा में उनके काम की चर्चा लंबे समय तक पुलिस महकमे में होती रही.

मुख्यालय और फील्ड दोनों का अनुभव

राजीव कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि उन्होंने फील्ड पुलिसिंग और मुख्यालय दोनों स्तरों पर काम किया है. एक तरफ उन्होंने जिलों में रहकर सीधे कानून व्यवस्था संभाली तो दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय और विशेष इकाइयों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभाईं. यही कारण है कि उन्हें पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की अच्छी समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है. विभाग के भीतर उन्हें अनुभवी और संतुलित नेतृत्व देने वाले अधिकारियों में गिना जाता है.

प्रदेश पुलिस के सामने कई अहम जिम्मेदारियां

डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण के सामने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी होगी. अपराध नियंत्रण से लेकर पुलिसिंग में तकनीक के उपयोग और विभागीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण विषय उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे. उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है और यहां की पुलिस व्यवस्था भी देश की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्थाओं में गिनी जाती है. ऐसे में डीजीपी का पद प्रशासनिक और संचालन दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. राजीव कृष्ण की स्थायी नियुक्ति के साथ अब प्रदेश पुलिस को ऐसा नेतृत्व मिल गया है जिसके पास फील्ड अनुभव के साथ-साथ प्रशासनिक और संस्थागत स्तर पर काम करने का लंबा अनुभव भी है.

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