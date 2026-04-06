₹30 हजार से ₹10 लाख तक का सफर.. राजश्री शुक्ला बनीं ‘विद्युत सखी’ की मिसाल

UP News: बाराबंकी की राजश्री शुक्ला आज उन करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का चेहरा बन चुकी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और सरकार की योजनाओं के सही उपयोग से अपनी किस्मत बदली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'विद्युत सखी' पहल से जुड़कर राजश्री ने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान के प्रति विश्वास भी जगाया है.

छोटे समूह से बड़े लक्ष्य तक का सफर

राजश्री की सफलता की कहानी 'राधा स्वयं सहायता समूह' से शुरू हुई.

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शुरुआत: वर्ष 2021 में उन्होंने मात्र 30,000 रुपये की शुरुआती बैंक सहायता से अपना काम शुरू किया.

चुनौतियां: शुरुआत में ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान के लिए समझाना कठिन था, लेकिन राजश्री ने गांव-गांव जाकर जागरूकता शिविर लगाए और लोगों का भरोसा जीता.

करोड़ों का कारोबार और ऐतिहासिक उपलब्धि

राजश्री का काम केवल बिल जमा करना नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसे एक मिशन बना लिया. उनकी कार्यकुशलता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है.

बिल कलेक्शन: उन्होंने अब तक कुल ₹18 करोड़ से अधिक की बिजली बिल राशि सरकारी खजाने में जमा कराई है.

संख्या: राजश्री ने 81,000 से अधिक उपभोक्ताओं के बिलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है.

आय: आज उनकी वार्षिक आय ₹10 लाख से भी अधिक हो चुकी है, जो किसी भी ग्रामीण महिला उद्यमी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और पहचान

राजश्री की सेवाओं को न केवल जिले में, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है.

प्रधानमंत्री का निमंत्रण: उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण उन्हें 15 अगस्त 2024 को दिल्ली के लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री की ओर से विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया.

राज्य स्तरीय सम्मान: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है.

प्रशस्ति पत्र: मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें कई बार उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है.

ग्रामीण जीवन में लाया बड़ा बदलाव

राजश्री के 'विद्युत सखी' बनने से ग्रामीणों को अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती वे घर-घर जाकर बिल संग्रह करती हैं, जिससे बिजली विभाग का राजस्व बढ़ा है और लोगों का समय भी बचा है. आज स्थिति यह है कि गांव की महिलाएं खुद राजश्री को फोन कर बिल भुगतान की सुविधा मांगती हैं.