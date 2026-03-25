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26 या 27 मार्च कब है रामनवमी? दूर कर लें कंफ्यूजन, जानें अयोध्या में कब मनाया जाएगा श्रीराम जन्मोत्सव

Ram Navami 2026 Date:  राम नवमी किस तारीख को मनाई जाएगी 26 या 27 मार्च? रामनवमी की सही तिथि को लेकर कुछ लोग कन्फ्यूजन में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रामनवमी कब मनाई जाएगी?.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 25, 2026, 06:37 PM IST
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Ram Navami 2026
Ram Navami 2026

Ram Navami 2026 Date: चैत्र नवरात्रि समापन को है. इस बीच रामनवमी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. रामनवमी हर साल चैत्र में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है. ऐसे में रामनवमी कब है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. आइए जानते हैं रामनवमी की सही तिथि. 

रामनवमी को लेकर दूर कर लें भ्रम 
हिंदू पंचांग के मुताबिक, इस साल रामनवमी की तिथि 26 मार्च की सुबह 11:48 से शुरू होकर 27 मार्च की सुबह 10:06 बजे तक रहेगी. मान्यता है कि रामनवमी के दिन भगवाव राम का जन्म हुआ था. इसी दिन भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल (दोपहर 12 बजे का समय) में हुआ था. इसलिए ज्यादातर लोग 26 मार्च को राम नवमी मनाना ज्यादा उचित मान रहे हैं. 

रामनवमी कब मनाई जाएगी? 
वहीं जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं वह एक दिन बाद 27 मार्च 2026 को रामनवमी मनाएंगे. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 27 मार्च 2026 को राम नवमी मनाना अधिक शुभ माना जाएगा. ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के सभी क्षेत्रों में इसी दिन राम नवमी मनाई जाएगी. राम नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 11:13 से दोपहर 01:41 बजे तक रहेगा. 

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राम नवमी क्यों मनाई जाती है? 
पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, राम नवमी का पावन पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार, श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अपना सातवां अवतार लिया था. माना जाता है कि भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि पर श्रीराम जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दिन भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है. 

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