रामपुर में जेई ने किया आत्महत्या,, वीडियो कॉल के दौरान हुआ हादसा

रामपुर/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से शनिवार देर रात एक दर्दनाक खबर सामने आई. सैफनी बिजलीघर में तैनात जूनियर इंजीनियर (जेई) रविंद्र मिश्रा ने अपने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शाहबाद क्षेत्र की बताई जा रही है, जानकारी के अनुसार, आत्महत्या से पहले रविंद्र मिश्रा ने अपने बेटे और छोटे भाई को वीडियो कॉल किया. कॉल के दौरान ही परिजनों को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ. इसके बाद छोटे भाई ने तुरंत स्थानीय लोगों और बिजली विभाग को सूचित किया.

बता दें कि सूचना पाते ही बिजलीघर के संविदा कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद कमरे का दरवाजा खोला गया, जहां जेई का शव पंखे से चादर का फंदा बनाकर लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया.

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प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के कारण रविंद्र मिश्रा ने यह कदम उठाया. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. घटना से इलाके में शोक की लहर है, और बिजली विभाग के कर्मचारियों में भी गहरा सदमा देखा जा रहा है.

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