आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी में नंबर-1 बना रामपुर, एक साल में 2.79 लाख कार्ड बने

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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में एक साल के दौरान 2 लाख 79 हजार आयुष्मान कार्ड बनाए गए. इस उपलब्धि के लिए 7 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रामपुर को सम्मानित किया गया. उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जिले को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न दिया.
डीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत
जिले को यह उपलब्धि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह के नेतृत्व में किए गए प्रयासों से मिली. आयुष्मान कार्ड बनाने के अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ पूर्ति, पंचायती राज और आईसीडीएस विभाग की टीमों ने भी सहयोग किया. सभी विभागों ने मिलकर पात्र लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया.
कैंसर पीड़ित और दिव्यांगों को भी मिले कार्ड
रामपुर के जिलाधिकारी ने जनता दर्शन के दौरान जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड दिए. इनमें टांडा तहसील के पोयली नायक गांव के रहने वाले कैंसर पीड़ित केविन्दर सिंह शामिल हैं. मिलक तहसील के राजकुमार को भी कार्ड दिया गया है. उनके पैर की सर्जरी होनी है. इसके अलावा स्वार तहसील के हेमराज और प्रेमशंकर को भी आयुष्मान कार्ड दिए गए. दोनों 100 फीसदी दिव्यांग हैं.
गंभीर बीमारी के इलाज में मिलेगी आर्थिक मदद
आयुष्मान कार्ड पात्र परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहारा देता है. योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है. इससे जरूरतमंद लोगों को इलाज के खर्च की चिंता कम करने में मदद मिलती है.
रामपुर में अब तक बने करीब 6.92 लाख कार्ड
जिले में अब तक कुल 6,91,928 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आगे भी योजना के पात्र लोगों तक कार्ड पहुंचाने के प्रयास जारी रहेंगे. मकसद यह है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी पात्र व्यक्ति को गंभीर बीमारी का इलाज कराने में परेशानी न हो.