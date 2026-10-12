Add Zee Business As A Preferred Source
App

आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी में नंबर-1 बना रामपुर, एक साल में 2.79 लाख कार्ड बने

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में एक साल के दौरान 2 लाख 79 हजार आयुष्मान कार्ड बनाए गए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 12, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:13 PM IST
आयुष्मान कार्ड बनाने में यूपी में नंबर-1 बना रामपुर, एक साल में 2.79 लाख कार्ड बने

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी के लाखों अन्नदाताओं के लिए बड़ा दिन: सीएम योगी ने दिया बर्बाद फसलों का मुआवजा
2
3
4
5