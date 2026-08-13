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रंग दे बसंती में युवाओं ने कॉमिक्स से दिखाई UP की नई तस्वीर, दंगों से विकास तक की कहानी

UP News: मुजफ्फरनगर में ‘रंग दे बसंती’ अभियान के तहत युवाओं ने कॉमिक्स के जरिए बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश की. ‘बदलते उत्तर प्रदेश’ विषय पर तैयार कॉमिक्स में वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पलायन, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों को रचनात्मक अंदाज में दिखाया गया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 13, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:29 PM IST
रंग दे बसंती में युवाओं ने कॉमिक्स से दिखाई UP की नई तस्वीर, दंगों से विकास तक की कहानी

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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