रंग दे बसंती में युवाओं ने कॉमिक्स से दिखाई UP की नई तस्वीर, दंगों से विकास तक की कहानी

UP News: कला और संस्कृति के जरिए युवाओं को अपनी सोच और भावनाएं सामने रखने का मंच देने वाला ‘रंग दे बसंती’ अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है. गुरुवार को मुजफ्फरनगर में युवाओं ने समूह के रूप में ‘बदलते उत्तर प्रदेश’ विषय पर कॉमिक्स वितरण कार्यक्रम आयोजित किया. कॉमिक्स में एक काल्पनिक युवक की कहानी के माध्यम से प्रदेश में आए बदलाव को दिखाने का प्रयास किया गया. कहानी में वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पलायन करने वाला युवक बदलते माहौल के बीच दोबारा अपने घर लौटता दिखाई देता है.