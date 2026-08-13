रंग दे बसंती में युवाओं ने कॉमिक्स से दिखाई UP की नई तस्वीर, दंगों से विकास तक की कहानी

राज्य चुनें
UP News: कला और संस्कृति के जरिए युवाओं को अपनी सोच और भावनाएं सामने रखने का मंच देने वाला ‘रंग दे बसंती’ अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है. गुरुवार को मुजफ्फरनगर में युवाओं ने समूह के रूप में ‘बदलते उत्तर प्रदेश’ विषय पर कॉमिक्स वितरण कार्यक्रम आयोजित किया. कॉमिक्स में एक काल्पनिक युवक की कहानी के माध्यम से प्रदेश में आए बदलाव को दिखाने का प्रयास किया गया. कहानी में वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पलायन करने वाला युवक बदलते माहौल के बीच दोबारा अपने घर लौटता दिखाई देता है.
कॉमिक्स में उकेरी बदलाव की तस्वीर
युवा कलाकारों ने कॉमिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश के अतीत और वर्तमान को अपने नजरिए से सामने रखा. इसमें वर्ष 2017 से पहले की कानून व्यवस्था और युवाओं के सामने मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करने के साथ इसके बाद के बदलावों को भी चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया. कलाकारों ने भयमुक्त वातावरण, विकास और रोजगार से जुड़े अवसरों को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाया. इस दौरान युवाओं ने अपनी कल्पनाओं और विचारों को कागज पर उतारकर कला को सामाजिक संवाद का माध्यम बनाने की कोशिश की.
पलायन और वापसी की कहानी दिखी
कार्यक्रम में शामिल युवा रजत त्यागी ने कॉमिक्स के माध्यम से प्रदेश में हुए बदलाव को सामने रखा. उनकी रचना में मुजफ्फरनगर दंगों और उस दौर की कानून व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों को दिखाने के साथ यह बताने का प्रयास किया गया कि पहले पलायन करने वाले युवा किस तरह बदले माहौल में दोबारा प्रदेश का रुख कर सकते हैं. कॉमिक्स के जरिए उन्होंने विकास और बेहतर वातावरण की अपनी कल्पना को रचनात्मक रूप दिया.
अभिव्यक्ति के लिए लोकतांत्रिक रास्ता चुनें
युवा नमन त्यागी ने युवाओं से अपनी समस्याओं और विचारों को उचित मंच पर रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने और रचनात्मक माध्यमों का इस्तेमाल करने से समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. उनका संदेश था कि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, ताकि विरोध के साथ सामाजिक सौहार्द भी बना रहे.
हिंसा नहीं, रचनात्मकता बने हथियार
निकुंज ने अपनी कॉमिक्स के जरिए दंगा, हिंसा और उपद्रव को किसी समस्या का समाधान नहीं बताया. उन्होंने ‘रंग दे बसंती’ के मंच से विरोध और अभिव्यक्ति के लिए रचनात्मक माध्यम अपनाने का संदेश दिया. उनकी रचना में उत्तर प्रदेश के पुराने दौर की चुनौतियों के साथ बाद के सकारात्मक बदलावों को भी दर्शाया गया. अभियान के जरिए युवाओं को कला, संवाद और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.