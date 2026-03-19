रिंकू सिंह प्रिया सरोज की शादी टली, सपा सांसद के पिता तूफानी सरोज ने बताई ये वजह

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Postponed: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टल गई है. सपा सांसद प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज की ओर से शादी टलने की जानकारी दी गई है. पिछले दिनों रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र का निधन हो गया था. माना जा रहा है कि ​रिंकू सिंह के पिता के निधन की वजह से शादी टाल दी गई है. आइए जानते हैं अब कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी?.

क्यों टली दोनों की शादी

बता दें कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज हाल ही में हुई भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की शादी में साथ दिखे थे. प्रिया सरोज के पिता सपा विधायक तूफानी सरोज ने बताया कि अभी रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र की मौत हुई है, इसलिए दोनों परिवारों को शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है. कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों परिवार बैठकर शादी की नई तारीख को लेकर बातचीत की जाएगी.

​तूफानी सरोज ने बताई कब होगी शादी?

इतना ही नहीं सपा विधायक तूफानी सरोज ने कहा कि रिंकू सिंह का परिवार जब चाहे शादी की डेट तय कर सकता है. उन्होंने कहा कि बेटी प्रिया की शादी को लेकर उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. तूफानी सरोज ने यह भी कहा है कि अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में शादी इसी साल निपट जाए ताकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए. दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद ही शादी की नई डेट फाइनल की जाएगी.

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18 जून 2025 को हुई थी सगाई

गौरतलब है कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने पिछले साल 18 जून को लखनऊ में सगाई की थी. इसके बाद 18 नवंबर को वाराणसी में शादी होनी थी, लेकिन डेट टाल दी गई थी. फिर जून 2026 में दोनों की शादी होने वाली थी. अब एक बार फिर से शादी की डेट टल गई है. रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी से जौनपुर की मछलीशहर से सांसद हैं. उनके पिता तूफानी सरोज तीन बार के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में सपा से विधायक हैं.

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