Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3146590
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

रिंकू सिंह प्रिया सरोज की शादी टली, सपा सांसद के पिता तूफानी सरोज ने बताई ये वजह

Rinku Singh Priya Saroj Wedding News: रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने पिछले साल 18 जून को सगाई की थी. जून 2026 में दोनों की शादी होने वाली थी. इससे पहले शादी की डेट टल गई. प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने शादी की डेट टलने की वजह बताई है.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 19, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rinku Singh and Priya Saroj
Rinku Singh and Priya Saroj

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Postponed: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी टल गई है. सपा सांसद प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज की ओर से शादी टलने की जानकारी दी गई है. पिछले दिनों रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र का निधन हो गया था. माना जा रहा है कि ​रिंकू सिंह के पिता के निधन की वजह से शादी टाल दी गई है. आइए जानते हैं अब कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी?.   

क्यों टली दोनों की शादी
बता दें कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज हाल ही में हुई भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की शादी में साथ दिखे थे. प्रिया सरोज के पिता सपा विधायक तूफानी सरोज ने बताया कि अभी रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र की मौत हुई है, इसलिए दोनों परिवारों को शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है. कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों परिवार बैठकर शादी की नई तारीख को लेकर बातचीत की जाएगी.  

​तूफानी सरोज ने बताई कब होगी शादी? 
इतना ही नहीं सपा विधायक तूफानी सरोज ने कहा कि रिंकू सिंह का परिवार जब चाहे शादी की डेट तय कर सकता है. उन्होंने कहा कि बेटी प्रिया की शादी को लेकर उनकी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं. तूफानी सरोज ने यह भी कहा है कि अगले साल 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में शादी इसी साल निपट जाए ताकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाए. दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद ही शादी की नई डेट फाइनल की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

18 जून 2025 को हुई थी सगाई 
गौरतलब है कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने पिछले साल 18 जून को लखनऊ में सगाई की थी. इसके बाद 18 नवंबर को वाराणसी में शादी होनी थी, लेकिन डेट टाल दी गई थी. फिर जून 2026 में दोनों की शादी होने वाली थी. अब एक बार फिर से शादी की डेट टल गई है. रिंकू सिंह समाजवादी पार्टी से जौनपुर की मछलीशहर से सांसद हैं. उनके पिता तूफानी सरोज तीन बार के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में सपा से विधायक हैं. 

यह भी पढ़ें : कुलदीप यादव की मंगेतर या रिंकू सिंह की दुल्हनिया कौन हैं ज्यादा 'रिच'? जानें प्रिया सरोज और वंशिका की नेटवर्थ!

यह भी पढ़ें : कुलदीप यादव और वंशिका के शाही रिसेप्शन में उमड़ेंगे दिग्गज, पहुंचेंगे रोहित शर्मा, सीएम योगी समेत कई VVIP

TAGS

rinku singh priya saroj wedding

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट