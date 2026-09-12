/CM योगी लोहिया संस्थान को देंगे बड़ी सौगात, ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट का करेंगे लोकार्पण; 194 को नियुक्ति पत्र

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आरएमएल संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी नई सुविधाओं को भी जनता को समर्पित किया जाएगा. ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट के शुरू होने से किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा का विस्तार होगा और ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है.
ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संस्थान में तैयार ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण करेंगे. यह यूनिट अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी. खास तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा को इससे मजबूती मिलने की बात कही गई है.
194 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 194 टेक्निकल संवर्ग के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे. नए कर्मचारियों की नियुक्ति से संस्थान की मानव संसाधन क्षमता मजबूत होगी. इसका सीधा असर संस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और विस्तार पर पड़ेगा.
पहले भी हुईं कई नियुक्तियां
आरएमएल संस्थान में इस साल 650 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है. इससे पहले पिछले साल 150 नए फैकल्टी सदस्यों को भी संस्थान से जोड़ा गया था. अब 194 टेक्निकल संवर्ग के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे.
ऊंचाहार में शिव महापुराण कथा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को ऊंचाहार में आयोजित भव्य श्री शिव महापुराण कथा में भी शामिल होंगे. यहां प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे. कार्यक्रम के आयोजक कैबिनेट मंत्री डॉ. मनोज कुमार पांडेय हैं.