Road Accidents in UP : यूपी में कोहरे के कहर के बीच तीन बड़े सड़क हादसों में 7 की मौत

Road Accidents in Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश में सोमवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई शहरों में घने कोहरे का कहर देखने को मिला. इस कारण अलीगढ़, मैनपुरी और औरैया जिले समेत पांच बड़े सड़क हादसे हुए. इसमें सात लोगों की मौत हो गई. जबकि एक दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

1. मैनपुरी में भीषण रोड एक्सीडेंट

मैनपुरी में घना कोहरा काल बनकर टूटा. जिले में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. बिछवा थाना क्षेत्र में घने कोहरे से अनियंत्रित ट्रैक्टर पुलिया से टकरा गया. यहां ट्रैक्टर के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई. बेवर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस से टकराई अल्टो कार अल्टो सवार तीन लोग गंभीर घायल घायलों को बेवर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Uttar Pradesh | A dense layer of fog engulfed Moradabad this morning. As per IMD, Moradabad to experience 'Fog/mist in the morning and mainly clear sky later' today with the minimum temperature being 8 degrees Celsius. pic.twitter.com/6HNwiveAYS — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 19, 2022

2. अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच सड़क हादसा

अलीगढ़ में घने कोहरे के बीच सड़क हादसा देखने को मिला. इसमें हॉस्पिटल ले जाने के दौरान दो लोगों की मौत हो गई. यहां 5 किलोमीटर के दायरे में 4 दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. रोड एक्सीडेंट में 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. अकराबाद थाना इलाके के nh-91 की ये घटना है.

Uttar Pradesh | Dense fog leads to 12 car pile up on the highway in Hapur, 10-15 passengers received minor injuries; traffic movement normal pic.twitter.com/bHb5Rv3bgp — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 19, 2022

3. औरैया में भीषण सड़क दुर्घटना

औरैया जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला. यहां कई ट्रक, बस व कारें एक दूसरे से टकराईं. बस चालक सहित तीन लोगों की मौत इस सड़क दुर्घटना में हो गई.जबकि सात लोग घायल हुए. भीषण कोहरे के कारण हादसा हुआ. चालक की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है. औरैया जनपद के ऐरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरैन कस्बे के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के चैनल नंबर 137 की घटना है.

4. ग्रेटर नोएडा में हादसा

ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए. इस टक्कर में दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग चोटिल हुए. मौके पर पीआरवी पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों से बचाने के लिए वाहन चालकों को इशारे करते हुए नजर आए. ये दादरी थाना क्षेत्र का मामला है.

5. रायबरेली में स्कूल वैन लोडर से टकराई

रायबरेली में घने कोहरे के चलते स्कूली वाहन और लोडर में भिड़ंत हुई. स्कूली मैजिक वाहन और लोडर की आमने-सामने टक्कर हुई. हादसे में लगभग आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए.भिड़त के बाद स्कूली वाहन चालक मैजिक में ही काफी देर तक फंसा रहा. उसे जनता ने कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला.घायल बच्चों को स्थानीय लोगों ने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. पूरा मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के बगहा रेवली संपर्क मार्ग का है, जहां पब्लिक स्कूल के बच्चों को लेकर मैजिक वाहन स्कूल आ रहा था.

Uttar Pradesh | Visibility reduces in Ghaziabad as a dense layer of fog covered the city this morning. As per IMD, Ghaziabad to experience 'Fog/mist in the morning and mainly clear sky later' today with the minimum temperature being 9 degrees Celsius. pic.twitter.com/YODKouR43c — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 19, 2022

