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BHU में फिर बवाल ! आपस में भिड़े छात्र और सुरक्षाकर्मी, छात्र को पीटने का आरोप

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर बवाल की खबर है. यहां छात्र और सुरक्षाकर्मियों में टकराव हो गया. सुरक्षाकर्मी पर छात्र की पिटाई के आरोप के बाद बिरला सी हॉस्टल के छात्र धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 23, 2026, 09:09 PM IST
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बीएचयू में धरने पर बैठे छात्र
बीएचयू में धरने पर बैठे छात्र

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार को एक बार फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर बवाल हो गया. मामला बिरला सी हॉस्टल का है. जहां एक छात्र का मामूली बात पर सुरक्षाकर्मी से विवाद हो गया. आरोपी है कि सुरक्षाकर्मी ने छात्र को पीट दिया, जिसके बाद छात्र धरने पर बैठ गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. 
 
क्या है पूरा मामला
छात्रों का आरोप है कि एक सुरक्षाकर्मी ने बिरला सी छात्रावास के एक छात्र के साथ बहस की और फिर बहस के दौरान छात्र की पिटाई कर दी. छात्रों का आरोप है कि न केवल छात्र को पीटा गया बल्कि उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ कर उसे अपमानित भी किया गया. जैसे ही इस घटना के बारे में हॉस्टल के दूसरे छात्रों को पता लगा वो मौके पर पहुंच गए. छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए. छात्रों की मांग है कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन आरोपी सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक उनका धरना जारी रहेगा. 

 

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