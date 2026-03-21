Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3148687
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

सहारनपुर का ‘शांत’ छात्र निकला आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड, ATS जांच में 60+ युवाओं से कनेक्शन का खुलासा

Saharanpur News: सहारनपुर से सामने आई यह खबर हर किसी को झकझोर देने वाली है. बीडीएस द्वितीय वर्ष का एक साधारण दिखने वाला छात्र हारिस अली, जो अपने शांत स्वभाव और पढ़ाई के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था, अब एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Saharanpur Student Terrorist Network
Saharanpur Student Terrorist Network

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश  के सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस अली की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं. एंटी टेरर स्क्वाड (ATS) की जांच में पता चला है कि हारिस का संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से था और वह वेस्ट यूपी में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रभावित करने में जुटा था.

घंटों लैपटॉप पर रहता था सक्रिय
जांच में सामने आया है कि हारिस रोजाना 5 से 7 घंटे लैपटॉप पर बिताता था. कॉलेज में छुट्टी होने या अन्य छात्र-छात्राओं के बाहर जाने के बावजूद वह अपने कमरे में ही रहता था. उसकी यह ‘खामोशी’ अब एक सुनियोजित रणनीति के रूप में देखी जा रही है, जिसके जरिए वह ऑनलाइन नेटवर्क खड़ा कर रहा था.

60 से ज्यादा युवाओं से संपर्क
ATS के मुताबिक, हारिस के संपर्क में मुरादाबाद, संभल और अमरोहा समेत कई जिलों के 60 से अधिक युवा थे. एजेंसियों को आशंका है कि वह धीरे-धीरे इन युवाओं को कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ रहा था. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हारिस के साथ रहने वाला उसका रूम पार्टनर भी उसकी असलियत से पूरी तरह अनजान था. शामली का रहने वाला यह छात्र हारिस के साथ सामान्य बातचीत करता था और दोनों के बीच सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही चर्चा होती थी. हारिस का सामान्य व्यवहार ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

‘लो-प्रोफाइल’ रहकर बुनता रहा साजिश
कॉलेज हॉस्टल के कमरे नंबर-7 में रहने वाला हारिस खुद को भीड़ से दूर रखता था. वह न किसी समूह में सक्रिय दिखता था और न ही ज्यादा लोगों से मेलजोल रखता था. बाहर भी कम ही निकलता था, जिससे उस पर किसी को शक न हो. उसकी यही रणनीति उसे लंबे समय तक संदेह से दूर रखती रही.

जम्मू-कश्मीर के दौरे जांच के दायरे में
जांच एजेंसियों को पता चला है कि पिछले दो वर्षों में हारिस पांच बार जम्मू-कश्मीर जा चुका है. अब ATS इन यात्राओं की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इन दौरों के पीछे की असली वजह सामने आ सके.

गिरफ्तारी के बाद खुफिया तंत्र अलर्ट
हारिस की गिरफ्तारी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं. सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करने और उससे जुड़े लोगों की भी जांच की जा रही है.

परिवार हुआ लापता, घर पर ताला
गिरफ्तारी के बाद हारिस का घर सूना पड़ा है. मोहल्ले के लोग, जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब हैरान हैं. परिवार के सदस्य भी अचानक कहीं चले गए हैं और घर पर ताला लटका हुआ है. इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ समाज को भी झकझोर कर रख दिया है, जहां एक ‘शांत’ दिखने वाला छात्र पर्दे के पीछे खतरनाक नेटवर्क खड़ा कर रहा था.

TAGS

Saharanpur news

Trending news

agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे