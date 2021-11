सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व और आतंकी संगठन ISIS को बताया एक समान, डिप्टी सीएम बोले- तुरंत मांगें माफी

लखनऊ: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने बुधवार को अपनी लिखी एक किताब लॉन्च की. इस किताब कै नाम है Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times. बतौर वकील, सलमान ने 354 पन्नों की इस पुस्तक में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले का विश्लेषण किया है. इसी के साथ, उन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा, जिसने बवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल, सलमान ने किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की है. इस मामले में उनके ऊपर दिल्ली में केस भी दर्ज कर लिया गया है. खुर्शीद पर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस किताब को लॉन्च कर जनता तक पहुंचाया जा रहा है.

सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखी यह बात

बता दें, खुर्शीद ने किताब में लिखा है कि यह जो हिंदुत्व है, यह साधु-संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को दरकिनार कर रहा है. ऐसे में सलमान ने इसे हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा बताया है. इसका तर्क देते हुए खुर्शीद ने लिखा है कि हिंदू धर्म उच्चस्तरीय धर्म है. इसको लेकर महात्मा गांधी द्वारा दी गई प्रेरणा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता. इस किताब में लिखा गया है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले भी ISIS की तरह गलत ही हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ...

राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि आवंटित करना भी एक अच्छा फैसला था. यह बात सलमान ने अपनी किताब में लिखी है. सलमान कहते हैं कि उनका मानना है कि इस फैसले से पता चलता है अदालत की नजर में सभी नागरिक समान हैं. खुर्शीद का कहना है कि अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे जैसी स्थिति थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला है. इस फैसले से कहीं से भी यह विचारधारा नहीं बनती कि हम हारे, तुम जीते.

लेकिन भाजपा पर तंज

वहीं, खुर्शीद का कहना है कि किसी एक पक्ष के जीतने का एलान तो नहीं किया गया था. लेकिन, अयोध्या में संकेत ऐसे ही मिलते हैं. सलमान कहते हैं कि अयोध्या में उत्सव ऐसे मनाया जाता है, जिसे देखकर लगता है कि यह एक ही पार्टी का है.

करोड़ों हिंदुओं की भावना को पहुंचाई ठेंस

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सलमान खुर्शीद के इस लेखन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिसका दिमाग पूरी तरह से संतुलन से बाहर हो गया है, वही इस तरीके की बात कह सकता है और लिख सकता है. केपी मौर्य ने कहा कि सलमान खुर्शीद भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं. इसके बावजूद इतनी घटिया बात लिखकर वह चर्चा पाना चाहते थे. या तो राम मंदिर समेत तमाम लड़ाइयां लड़ने वाले आरएसएस और देश के कई हिंदू संगठनों के बारे में उन्हें पता नहीं है. या तो पता होने के बावजूद उन्होंने ऐसी टिप्पणी चर्चा के लिए की है. जिस भी मंशा से उन्होंने यह बात लिखी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेंस पहुंचाई है.

सलमान खुर्शीद को मांगनी चाहिए माफी

सलमान खुर्शीद को तत्काल इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपनी किताबों से ऐसी बातों को अलग रखना चाहिए.

सलमान खुर्शीद ने क्यों पाला है इतना जहर?

सलमान खुर्शीद के इस लेखन पर भारतीय जनता पार्टी नाराज है. पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलमान पर निशाना साधा है. उन्होंने सवाल किया है कि हिन्दू मेजॉरिटी देश में इतना सम्मान मिल रहा है, फिर भी सलमान के मन में इतना जहर क्यों है? वह क्यों साबित करना चाहते हैं कि वह भी हामिद अंसारी हैं. कपिल शर्मा ने कहा कि आज हमारा देश सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा नहीं है. यह इसलिए है कि यहां हिन्दुओं की संख्या अधिक है.

