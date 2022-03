चुनाव में हार की नहीं थी उम्मीद! गड़बड़ियों के आरोप में क्या समाजवादी पार्टी कि खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा?

Samajwadi Party Might Go to Court: मतगणना के दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता लगातार लाइव पोस्ट कर रहे थे कि उन्हें मतदान स्थल पर गड़बड़ियां दिख रही हैं और सपा उम्मीदवारों को हराए जाने की साजिशें हो रही हैं. इसको लेकर अखिलेश यादव समेत बाकी नेता कार्यकर्ता चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील कर रहे थे...