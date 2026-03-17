ODOP Success Story UP: संभल में दम तोड़ते ‘हॉर्न-बोन’ शिल्प के लिए वरदान बनी ODOP योजना, वैश्विक स्तर पर ₹500 करोड़ के पार पहुंचा एक्सपोर्ट

Sambhal Horn Bone Handicraft: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना ने संभल जिले के पारंपरिक हॉर्न-बोन (सींग एवं हड्डी) हैंडीक्राफ्ट की किस्मत बदल दी है. जो उद्योग कभी खत्म होने की कगार पर था, वह आज न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में अपनी धाक जमा रहा है.
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Sambhal Horn Bone Handicraft: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वाकांक्षी 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना ने संभल जिले के पारंपरिक हॉर्न-बोन (सींग एवं हड्डी) हैंडीक्राफ्ट की किस्मत बदल दी है. जो उद्योग कभी खत्म होने की कगार पर था, वह आज न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में अपनी धाक जमा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का परिणाम है कि आज संभल से सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का हस्तशिल्प विदेशों में निर्यात किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है.
उद्यमियों को लोन पर भारी सब्सिडी
जीएम डीआईसी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार इस व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उद्यमियों को लोन पर भारी सब्सिडी दे रही है. 25 लाख के लोन पर 25%, 50 लाख पर 20%, 1.5 करोड़ पर 15% और 2 करोड़ के लोन (अधिकतम सीमा) पर 10% तक की सब्सिडी मिल रही है. अधिकारी ने यह भी बताया कि जहां पुराने समय में कम शिक्षा के कारण बैंकों से लोन लेने में समस्या आती थी, तो वहीं अब शिक्षित युवा उद्यमी इस योजना का लाभ उठाकर तेजी से एक्सपोर्टर बन रहे हैं. जिले में वर्तमान में लगभग 150 बड़े एक्सपोर्टर्स तैयार हो चुके हैं.
तकनीकी क्रांति: इटली की मशीनें और वेस्टेज में कमी
ओडीओपी योजना के तहत संभल में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) स्थापित किए गए हैं. 53 साल के उद्यमी कमल कौशल ने बताया कि पहले सींग से बटन बनाने में 50% कच्चा माल बर्बाद हो जाता था. लेकिन अब सरकार द्वारा इटली से मंगाई गई अत्याधुनिक मशीनों के कारण यह वेस्टेज घटकर मात्र 10% रह गया है. इसके अलावा हर साल 300 कारीगरों को प्रशिक्षण देकर 'एडवांस टूलकिट' दी जा रही है. आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ वर्कशॉप के जरिए उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग सिखा रहे हैं. स्थानीय उत्पादों को नोएडा (यूपीआईटीएस), लखनऊ और यहां तक कि जर्मनी के मेलों में प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है.
खत्म होता व्यापार बना ब्रांड, मिला GI टैग
एक समय था जब यह शिल्प लुप्त हो रहा था, लेकिन सरकार के प्रयासों से संभल के दो उत्पादों (हॉर्न एंड बोन हैंडिक्राफ्ट) को अब जीआई टैग मिल चुका है. 65 साल के उद्यमी ताहिर सलामी का कहना है कि पहले बैंक लोन के भारी ब्याज से डर लगता था, लेकिन अब 20-25% तक की सब्सिडी ने नए युवाओं को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित किया है. करीब 25 हजार कारीगरों को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है. कमल व ताहिर जैसे उद्यमियों ने योजना से जुड़कर अपने व्यापार में 50% की वृद्धि दर्ज की है. जिला प्रशासन द्वारा हर महीने होने वाली बैठकें और फील्ड शिविरों ने कारीगरों और सरकार के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है.