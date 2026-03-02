संजय निषाद का अखिलेश पर वार, बोले NDA सरकार दे रही उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान

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कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि एनडीए सरकार अंग्रेजों और मुगलों के दौर में विस्थापित हुए लोगों को फिर से स्थापित करने और उन्हें संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने निर्बलों को सबल बनाना सरकार की प्राथमिकता बताया. निषाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते शहीदों और आजादी के लिए संघर्ष करने वाली उजड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया होता तो उसका महत्व होता.
लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संजय निषाद ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई लोगों ने तलवार और तोप का सामना किया, फांसी पर चढ़े और अपना सबकुछ गंवा दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने और संविधान निर्माण की राह तैयार करने में जिन उजड़े बिखरे लोगों का योगदान रहा, सत्ता में रहने वालों ने उनकी सुध नहीं ली. निषाद के मुताबिक अब एनडीए सरकार ऐसे लोगों को अवसर देने, उन्हें स्थापित करने और संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है.
अखिलेश पर साधा सीधा निशाना
सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए निषाद ने कहा कि सत्ता में रहते उन्होंने शहीदों को याद किया होता, तिरंगा यात्रा निकाली होती और देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली उजड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया होता तो उसका महत्व होता. उन्होंने कहा कि अब एनडीए सरकार ऐसे समाज को सम्मान देने और आगे बढ़ाने का काम कर रही है. निषाद ने सपा पर महिलाओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में थी, तब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया.
पैसे के बजाय रोजगार जरूरी
संजय निषाद ने कहा कि लोगों को केवल पैसा बांटने के बजाय ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सीधे पैसा देना समाधान नहीं है. बेहतर नीतियों और योजनाओं के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा लोगों को आगे बढ़ने में मदद करने की जरूरत है. निषाद के मुताबिक सरकार रोजगार के अवसर देने के साथ लोगों को इसके लिए आवश्यक सहयोग भी दे रही है. उनका कहना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें.
उजड़े लोगों के अधिकारों पर जोर
निषाद ने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों के दौर में विस्थापित हुए लोगों को सरकार फिर से स्थापित कर रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग पिछली व्यवस्थाओं के 'गजट और बजट' के शिकार रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाई जाएगी. उन्होंने कहा कि आजादी के संघर्ष में योगदान देने वाले समाज को सम्मान और अवसर मिलना जरूरी है. निषाद ने दोहराया कि निर्बलों को सबल बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है.