संजय निषाद का अखिलेश पर वार, बोले NDA सरकार दे रही उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संजय निषाद ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई लोगों ने तलवार और तोप का सामना किया, फांसी पर चढ़े और अपना सबकुछ गंवा दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने और संविधान निर्माण की राह तैयार करने में जिन उजड़े बिखरे लोगों का योगदान रहा, सत्ता में रहने वालों ने उनकी सुध नहीं ली. निषाद के मुताबिक अब एनडीए सरकार ऐसे लोगों को अवसर देने, उन्हें स्थापित करने और संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है.