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संजय निषाद का अखिलेश पर वार, बोले NDA सरकार दे रही उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान

Sanjay Nishad: संजय निषाद ने कहा कि देश की आजादी के लिए कई लोगों ने तलवार और तोप का सामना किया, फांसी पर चढ़े और अपना सबकुछ गंवा दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 16, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:05 AM IST
संजय निषाद का अखिलेश पर वार, बोले NDA सरकार दे रही उजड़ी जातियों को अधिकार और सम्मान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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