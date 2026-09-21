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‘चुनाव में AI नहीं जनता वोट डालेगी’, अखिलेश के बयानों पर संजय निषाद का पलटवार

लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार की महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाने के बीच मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:32 PM IST
‘चुनाव में AI नहीं जनता वोट डालेगी’, अखिलेश के बयानों पर संजय निषाद का पलटवार

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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