‘चुनाव में AI नहीं जनता वोट डालेगी’, अखिलेश के बयानों पर संजय निषाद का पलटवार

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लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार की महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाने के बीच मत्स्य विभाग मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया है. उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों पर सवाल उठाते हुए सपा सरकार के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था, अंबेडकर, आरक्षण और निषाद समाज से जुड़े मुद्दे गिनाए. संजय निषाद ने यह भी कहा कि चुनाव में AI नहीं, जनता वोट डालेगी.
अखिलेश के बयानों पर किया पलटवार
संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह मीडिया के जरिए लगातार बयान दे रहे हैं, वह जनता का अपमान है. उनके मुताबिक, अखिलेश के हर बयान और आरोप को लोग सुनते हैं और उसकी तुलना योगी सरकार और सपा शासनकाल से करते हैं. उन्होंने कहा कि जनता समझदार है और वह सब कुछ जानती है.
मीडिया को लेकर भी साधा निशाना
मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि मीडिया उनके सामने नतमस्तक रहे, लेकिन आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अब AI से बने वीडियो के जरिए भी राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं. संजय निषाद ने कहा कि चुनाव में AI वोट नहीं डालेगा, बल्कि जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी.
दंगे और कर्फ्यू पर सपा को घेरा
संजय निषाद ने सपा सरकार के कार्यकाल की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में दंगों की भरमार थी और आए दिन कर्फ्यू की स्थिति बनती थी. उनके मुताबिक, कई जगहों पर पीएसी तैनात करनी पड़ती थी. उन्होंने कहा कि उस समय त्योहारों को लेकर अलग माहौल था, जबकि योगी सरकार में त्योहार संस्कार के साथ मनाए जा रहे हैं.
अंबेडकर और आरक्षण का मुद्दा उठाया
मंत्री ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े मुद्दों को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा. संजय निषाद ने आरोप लगाया कि सपा शासन के दौरान बाबा साहेब की मूर्तियां खंडित हुईं और प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया. उन्होंने कहा कि दलित समाज इन मुद्दों पर अखिलेश यादव से सवाल कर रहा है और उन्हें इसका जवाब देना होगा.
निषाद आरक्षण पर भी सवाल
संजय निषाद ने निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के शासनकाल में निषाद समाज के साथ अन्याय हुआ. मंत्री ने कहा कि निषाद समाज के आरक्षण से जुड़े सवालों पर भी सपा प्रमुख को जवाब देना चाहिए.
पार्टी में भाषा को लेकर हमला
संजय निषाद ने सपा की राजनीतिक शैली और उसके नेताओं की भाषा को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को जगह दी जो गाली-गलौज करते हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने का काम हुआ है और सरकार के कामों पर जनता प्रतिक्रिया दे रही है.
जनता से जुड़ाव को बताया जरूरी
मंत्री ने कहा कि जनता को गुमराह करने वाला नहीं, बल्कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ नेता चाहिए. उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता सरकार के काम और पुराने शासन के अनुभव के आधार पर खुद तुलना करती है. संजय निषाद के इन बयानों के जरिए 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच कानून-व्यवस्था, आरक्षण और सामाजिक मुद्दों पर जुबानी टकराव और तेज होता दिख रहा है.