संजय निषाद सड़क पर उतरे, मजार न हटाने पर समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री ने हाईवे जाम किया

Prayagraj News: यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सड़क पर उतर आए हैं. प्रयागराज स्थित श्रृंगवेरपुर धाम निषादराज पार्क में कथित मजार नहीं हटाने पर संजय निषाद सोमवार को अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे. इतना ही नहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे पर सड़क जाम कर दिया. समर्थकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान नवाबगंज के पास हाईवे पर जाम लग गया. संजय निषाद का कहना है कि पहले भी कई बार मजार हटाने को लेकर पुलिस प्रशासन से कहा गया, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया.

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