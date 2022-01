UP Chunav 2022: संजय निषाद ने बताया कैसे मिलेगा निषाद समुदाय को आरक्षण, 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया दावा

UP Election 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तारीखों का ऐलान हो चुका है. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) के तारीखों की घोषणा के बाद प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ गया है. इसी क्रम में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने सूबे के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने जा रही है.

संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि प्रदेश की "पिछली सरकारों ने मतदाताओं को मूर्ख बनाने का काम किया है. अयोध्या में भी रामराज तभी आया था जब निषादराज को भगवान राम की कैबिनेट में शामिल किया गया था". उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका खुद को समाजवादी कहना एक भ्रम है. साथ ही उन्होंने कहा कि

उनकी पार्टी प्रदेश की 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी. जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी.

बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे

भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन को लेकर संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे. वहीं आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर निषाद समुदाय को आरक्षण पाना है तो सरकार में शामिल होना होगा. तभी उनकी मांग पूरी हो सकती हैं. हमारी पार्टी की मांगे बीजेपी के मुद्दों में शामिल हैं.

अखिलेश पर साधा निशाना

समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि कांग्रेस और एसपी को अब याद आ रहा है. प्रियंका गांधी अब कह रही हैं कि हम आरक्षण देंगे, इसका मतलब हैं उन्होंने पहले नहीं दिया, अखिलेश भी यही कह रहे है हम देगें उन्होंने भी सत्ता में रहते नहीं दिया.उन्होंने कहा कि उनका खुद को समाजवादी कहना एक भ्रम है

