संजय निषाद का सपा पर हमला, बोले- ‘कांग्रेस की बैसाखी भी नहीं जुटा पा रही पार्टी, अपना वजूद बचाए’

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. एक्स पर किए पोस्ट में उन्होंने सपा नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देने की नसीहत दी. संजय निषाद ने दावा किया कि सपा अपने लोगों के टूटने की कगार पर है और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं कर पाई है. उन्होंने कसरवल कांड का जिक्र करते हुए सपा पर निषाद समाज के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया.