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संजय निषाद का सपा पर हमला, बोले- ‘कांग्रेस की बैसाखी भी नहीं जुटा पा रही पार्टी, अपना वजूद बचाए’

निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. एक्स पर किए पोस्ट में उन्होंने सपा नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देने की नसीहत दी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 16, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:09 PM IST
संजय निषाद का सपा पर हमला, बोले- ‘कांग्रेस की बैसाखी भी नहीं जुटा पा रही पार्टी, अपना वजूद बचाए’

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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