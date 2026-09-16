संजय निषाद का सपा पर हमला, बोले- ‘कांग्रेस की बैसाखी भी नहीं जुटा पा रही पार्टी, अपना वजूद बचाए’

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निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. एक्स पर किए पोस्ट में उन्होंने सपा नेताओं को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देने की नसीहत दी. संजय निषाद ने दावा किया कि सपा अपने लोगों के टूटने की कगार पर है और कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी स्थिति साफ नहीं कर पाई है. उन्होंने कसरवल कांड का जिक्र करते हुए सपा पर निषाद समाज के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया.
संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी के भविष्य और सीटों को लेकर अफवाह फैलाने के बजाय सपा को पहले अपनी स्थिति देखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी को सपा की किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक एनडीए में निषाद पार्टी का गठबंधन बराबरी और हिस्सेदारी पर आधारित है. उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अभी कांग्रेस के साथ अपने सीट बंटवारे का फैसला भी नहीं कर पाई है.
कांग्रेस के सहारे पर सपा को घेरा
संजय निषाद ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अपने लोग ही टूटने की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के भविष्य की चिंता करने के बजाय सपा को अपना वजूद बचाने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए में बराबरी की हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ रही है. संजय निषाद ने सपा नेताओं के बयानों को लेकर कहा कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
कसरवल कांड का जिक्र
संजय निषाद ने अपने पोस्ट में कसरवल कांड का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान निषाद समाज के निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई गई थीं. उन्होंने कहा कि निषाद समाज अपने शहीदों के बलिदान और उस दौरान हुए कथित अत्याचार को नहीं भूला है. संजय निषाद ने आरोप लगाया कि हक मांगने पर गोलियां चलवाने वाले लोग आज समाज का हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं. ये आरोप संजय निषाद ने सपा पर लगाए हैं.
निषाद समाज की हिस्सेदारी पर जोर
संजय निषाद ने कहा कि मछुआरा समाज राजनीति और स्वाभिमान को महत्व देता है और बराबरी की भागीदारी में विश्वास रखता है. उन्होंने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले इस समाज ने कभी किसी के लिए केवल दरी बिछाने की राजनीति नहीं की. उनके मुताबिक निषाद समाज राजनीतिक हिस्सेदारी और अपने अधिकारों को लेकर अपनी भूमिका चाहता है. उन्होंने निषाद पार्टी के बढ़ते जनाधार का भी दावा किया.
शिवपाल-रामगोपाल पर उठाया सवाल
अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर भी संजय निषाद ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि संजय निषाद कहां जाएंगे, बल्कि सवाल यह है कि शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव कहां जाएंगे. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी लगातार सिकुड़ रही है जबकि निषाद पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है. अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने ‘जय निषाद राज’ का नारा भी लिखा.