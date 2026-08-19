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संतकबीरनगर में ‘ऑपरेशन मजनू’ का शिकंजा, 226 मनचलों से भरवाया माफीनामा; 123 वाहनों के चालान, 5 सीज

Sant Kabir Nagar News: पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए दो दिवसीय ‘ऑपरेशन मजनू’ अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर व्यापक चेकिंग और कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान 226 मनचलों से माफीनामा भरवाया गया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 19, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:41 PM IST
संतकबीरनगर में ‘ऑपरेशन मजनू’ का शिकंजा, 226 मनचलों से भरवाया माफीनामा; 123 वाहनों के चालान, 5 सीज

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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