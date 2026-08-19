संतकबीरनगर में ‘ऑपरेशन मजनू’ का शिकंजा, 226 मनचलों से भरवाया माफीनामा; 123 वाहनों के चालान, 5 सीज

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Sant Kabir Nagar Operation Majnu: छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे दो दिवसीय ‘ऑपरेशन मजनू’ अभियान में पुलिस ने मनचलों और अशोभनीय गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की. जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस टीमों ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया.
अभियान के दौरान छात्राओं और महिलाओं को असहज करने वाले युवकों, अनावश्यक रूप से घूमने वालों और कम उम्र में वाहन चलाने वाले किशोरों की जांच की गई. छेड़खानी, अशोभनीय टिप्पणी या अनुचित व्यवहार करते पाए गए लोगों को सख्त चेतावनी दी गई और नियमानुसार कार्रवाई की गई.
226 मनचलों से लिखवाया माफीनामा
दो दिनों के अभियान में पुलिस ने 226 मनचलों से माफीनामा भरवाया. उन्हें भविष्य में इस तरह की गतिविधियों की पुनरावृत्ति नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई. वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. पुलिस ने 123 वाहनों का चालान किया और 1.25 लाख रुपये का सम्मन शुल्क वसूला. इसके अलावा 5 दोपहिया वाहनों को सीज किया गया.
सात पर 170/126/135 BNSS में कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान 7 आरोपियों का धारा 170/126/135 BNSS के तहत चालान किया गया. वहीं एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 296 BNS में मुकदमा दर्ज किया गया और 12 लोगों का धारा 355 BNS के तहत चालान किया गया.
स्कूल-कॉलेज के आसपास मनमानी नहीं चलेगी
संतकबीरनगर पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास बेवजह घूमना, छात्राओं का पीछा करना, अशोभनीय टिप्पणी करना या महिलाओं को असहज करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
नाबालिगों को वाहन देने पर अभिभावकों को चेताया
अभियान के दौरान कम उम्र में वाहन चलाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया गया. पुलिस ने कहा कि समय से पहले बच्चों को वाहन की चाबी देना उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है. छोटी सी लापरवाही गंभीर सड़क हादसे का कारण बन सकती है.
‘हर बेटी को बिना डर के आगे बढ़ने का भरोसा’
संतकबीरनगर पुलिस ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण तैयार करना भी है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी मनचले या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. ‘ऑपरेशन मजनू’ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.