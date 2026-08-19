संतकबीरनगर में ‘ऑपरेशन मजनू’ का शिकंजा, 226 मनचलों से भरवाया माफीनामा; 123 वाहनों के चालान, 5 सीज

‘हर बेटी को बिना डर के आगे बढ़ने का भरोसा’

संतकबीरनगर पुलिस ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है. अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण तैयार करना भी है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी मनचले या संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. ‘ऑपरेशन मजनू’ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.