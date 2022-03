SBI Alert: आप भी करते हैं QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट, तो हो जाएं सावधान

नई दिल्लीः कोरोना महामारी ने डिजिटलीकरण को बढ़ाया है. आज हर व्यक्ति कैश पेमेंट ना करते हुए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को प्राथमिकता देता है. दिन में कई बार हम अलग-अलग जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो यह आपके काम की खबर हो सकती है.

ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में भी तेजी आई है. जिसे देखते हुए एसबीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर अपने खाताधारकों को आगाह किया है.

फ्रॉड से बचाने के लिए किया जा रहा आगाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को 'अमृत महोत्सव' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी. एसबीआई ने भी इसके तहत लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से बचाने के लिए ये अभियान शुरू किया है. इसके पहले भी एसबीआई ने ट्वीटर के माध्यम से अपने खाताधारकों को बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए जागरुक किया है.

जानें क्या है इस ट्वीट में

एसबीआई ने ट्वीट के साथ एक इंफोग्राफिक्स वीडियो भी शेयर किया किया है. वीडियो में क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने की प्रक्रिया दिखाते हुए कहा गया है "स्कैन और स्कैम? कभी भी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें और न ही अपना यूपीआई पिन एंटर करें". इस इंफोग्राफिक्स में दिखाया गया है कि कैसे आपके यूपीआई पिन एंटर करते ही आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और आपके खाते से सारे पैसे गायब हो जाते हैं.

Scan QR Code and receive money? #YehWrongNumberHai. Beware of QR code scam! Think before you scan, do not scan unknown, unverified QR codes. Stay Alert and Stay #SafeWithSBI!#AmritMahotsav #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/OHactjtHnt

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) March 24, 2022