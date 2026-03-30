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यूपी को मिले 37 नए SDM, जानें उत्तर प्रदेश में एसडीएम को कितनी मिलती है सैलरी?

SDM Salary: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार उत्तर प्रदेश को 37 नए एसडीएम और मिल गए हैं. यूपी में एसडीएम का पद काफी पॉवरफुल माना जाता है.  

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 30, 2026, 11:46 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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UP SDM Salary: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसमें कुल 932 उम्‍मीदवारों का चयन हुआ है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश को 37 नए एसडीएम भी मिल गए हैं. प्रशासनिक सेवा में एसडीएम अहम पद होता है. आइए जानते हैं नवचयनित एसडीएम को कितनी सैलरी मिलेगी?...साथ ही क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं?.     

यूपी में एसडीएम पद?
SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राज्य सिविल अधिकारी होता है. इसके अलावा ट्रेनी आईएएस को भी एसडीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है. स्टेट पब्लिक सिलेक्शन की परीक्षा को पास करने के बाद एसडीएम बनते हैं. हालांकि, इसके लिए अच्छी रैंक की जरूरत होती है. पीएससी या स्टेट पब्लिक कमीशन की प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू में सफल उम्मीदवार आईएएस और पीसीएस बनते हैं. यूपीएससी पास कैंडिडेट ट्रेनिंग के बाद राज्यों में एसडीएम के पद पर तैनात हो सकते हैं. वहीं, पीसीएस में अच्छी रैंक वाले उम्मीदवारों को भी एसडीएम का पद मिलता है.

एसडीएम का काम? 
एसडीएम प्रशासनिक सेवा का एक महत्वपूर्ण पद होता है. उसके पास चुनाव आधारित काम से लेकर राजस्व कार्य समेत कई जिम्मेदारियां होती हैं. एसडीएम का तहसीलदार पर नियंत्रण रहता है. वह तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी के तौर पर काम करता है. एसडीएम को सरकारी आवास की सुविधा मिलती है. इसके अलावा सर्वेंट अलाउंस, सरकारी कामकाज के लिए वाहन, फ्री मेडिकल, टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा मिलती है. रिटायरमेंट पर भी सुविधाएं मिलती हैं.

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एसडीएम की सैलरी? 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में एसडीएम सैलरी लेवल-10, ग्रेड पे - 5400 और पे स्केल 9300-34800 सैलरी मिलती है. यानी बेसिक सैलरी 56100 रुपये प्रतिमाह होती है. इसके अलावा अन्य भत्ते अलग से मिलते हैं. एसडीएम की अधिकतम सैलरी 1,77,500 रुपये होती है. हालांकि इसमें अनुभव और जगह के आधार पर बदलाव हो सकता है.

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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