भैंसा-बुग्गी चोरी के शक में मालिक बना जल्लाद; नौकर की पीट-पीटकर हत्या, खेत में दफनाया शव,एक महीने बाद खुलासा

बागपत न्यूज/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से मानवता को झकझोर देने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चोरी के शक में एक मालिक ने अपने ही नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को खेत में दफना दिया. करीब एक महीने बाद पुलिस जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना दोघट थाना क्षेत्र के नीरपुड़ा गांव की है, जहां 40 वर्षीय संजय उर्फ संजू अपने परिवार का पेट पालने के लिए गांव के ही सचिन नामक व्यक्ति के यहां मजदूरी करता था. वह गन्ना छिलाई का काम करता था. होली के बाद से संजू अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

परिजनों का कहना है ?

परिजनों ने संजू के मालिक सचिन और उसके साथियों पर शक जताते हुए तहरीर दी थी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. करीब एक महीने की गहन पड़ताल और पूछताछ के बाद जो सच सामने आया, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया.जांच में खुलासा हुआ कि संजू की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके मालिक सचिन ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर की थी. आरोपियों को शक था कि संजू ने उनका भैंसा-बुग्गी चोरी कर ली है. इसी शक के आधार पर उन्होंने संजू को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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खेत में गड्ढा खोदकर दफना

हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर खेत की खुदाई कर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बागपत के एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि मामले में मालिक समेत चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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