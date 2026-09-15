यूपी में 17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’, एक महीने तक होंगे 12 बड़े कार्यक्रम

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उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’ शुरू होने जा रहा है. यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जाने वाले इस अभियान का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है. इसके साथ ही लोगों को ‘विकसित भारत-2047’ के संकल्प से जोड़ने की कोशिश भी होगी.
जनता तक पहुंचेंगी विकास की उपलब्धियां
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अभियान की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सरकार चाहती है कि अलग-अलग इलाकों में हुए विकास कार्यों और लोगों को मिली योजनाओं का फायदा सीधे जनता के सामने रखा जाए. इसके लिए संबंधित विभागों को अपनी प्रमुख योजनाओं और विकास परियोजनाओं का विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड और ग्राम पंचायत के हिसाब से पूरा ब्योरा तैयार करने को कहा गया है. यानी अभियान के दौरान सिर्फ बड़े शहरों की उपलब्धियां नहीं बताई जाएंगी, बल्कि गांव और ब्लॉक स्तर तक हुए कामों की जानकारी भी जुटाई जाएगी.
लाभार्थियों का भी बनेगा पूरा डेटाबेस
अभियान में उन लोगों की जानकारी भी तैयार की जाएगी जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं का लाभ मिला है. लाभार्थियों का डेटाबेस विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड और ग्राम पंचायत के हिसाब से तैयार होगा. इससे प्रशासन के पास यह जानकारी रहेगी कि किस इलाके में कौन सी योजना लागू हुई और उससे कितने लोगों को फायदा मिला. अभियान के दौरान इसी जानकारी के आधार पर लोगों को योजनाओं और उनके लाभ के बारे में बताया जाएगा.
पहले और बाद की तस्वीर दिखेगी
सरकार ने विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों और वीडियो का भी सहारा लेने की तैयारी की है. अलग-अलग परियोजनाओं के काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद की तस्वीरें जुटाई जाएंगी. इसके अलावा वीडियो, ड्रोन फुटेज और रील्स का डाटा बैंक तैयार किया जाएगा. इसका मकसद विकास कार्यों में आए बदलाव को आसानी से लोगों के सामने रखना है. मसलन किसी इलाके में सड़क, भवन या दूसरी परियोजना में बदलाव हुआ है तो उसे पहले और बाद की तस्वीरों के जरिए दिखाया जा सकेगा.
12 प्रमुख कार्यक्रम होंगे आयोजित
‘सेवा संकल्प अभियान’ के दौरान 12 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के लिए पहले से ही उद्देश्य, गतिविधियां और संबंधित विभागों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं. सभी विभागों और जिलों को तय समय-सारणी के हिसाब से कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कार्यक्रम स्थल से लेकर यात्रा रूट और व्यवस्थापन तक की तैयारी पहले से पूरी करने को कहा गया है. जिलों में इन कार्यक्रमों का अलग कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा.
हर कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी
अभियान को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखने के लिए जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं. प्रदेश के सभी प्रशासनिक विभागों को विभागीय नोडल अधिकारी नामित करने और विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है. वहीं हर जिले में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा. इससे किसी कार्यक्रम की तैयारी और उसके आयोजन में जिम्मेदारी तय रहेगी. मुख्य विकास अधिकारी के जरिए रोजाना अभियान की निगरानी भी की जाएगी.
CMIS पोर्टल पर रोज अपडेट
अभियान में होने वाले कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी राज्य स्तरीय CMIS पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी. इसमें फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराए जाएंगे. खास बात यह है कि प्रगति की जानकारी रोजाना दर्ज करने की व्यवस्था की गई है. इससे शासन स्तर पर यह देखा जा सकेगा कि अलग-अलग जिलों में अभियान की गतिविधियां किस तरह आगे बढ़ रही हैं. यानी कार्यक्रम होने के बाद उसकी रिपोर्टिंग और निगरानी दोनों का सिस्टम तैयार किया गया है.
साप्ताहिक समीक्षा से होगी निगरानी
अभियान की तैयारियों और प्रगति की समीक्षा भी लगातार की जाएगी. विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी संबंधित कार्यक्रमों की हर सप्ताह समीक्षा करेंगे. मंडलायुक्त अपने मंडल के सभी जिलों में अभियान की प्रगति देखेंगे, जबकि जिलाधिकारी अपने जिले में होने वाले सभी कार्यक्रमों की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे. मंडल प्रभारी भी समय-समय पर तैयारियों का जायजा लेंगे. इस तरह शासन से लेकर जिला स्तर तक अभियान की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है.
विकसित भारत के संकल्प पर जोर
‘सेवा संकल्प अभियान’ के जरिए सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ उन्हें ‘विकसित भारत-2047’ के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने पर भी जोर दे रही है. अगले एक महीने में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले 12 प्रमुख कार्यक्रम इसी व्यापक अभियान का हिस्सा होंगे.