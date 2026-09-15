यूपी में 17 सितंबर से शुरू होगा ‘सेवा संकल्प अभियान’, एक महीने तक होंगे 12 बड़े कार्यक्रम

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अभियान की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं. सरकार चाहती है कि अलग-अलग इलाकों में हुए विकास कार्यों और लोगों को मिली योजनाओं का फायदा सीधे जनता के सामने रखा जाए. इसके लिए संबंधित विभागों को अपनी प्रमुख योजनाओं और विकास परियोजनाओं का विधानसभा क्षेत्र, विकासखंड और ग्राम पंचायत के हिसाब से पूरा ब्योरा तैयार करने को कहा गया है. यानी अभियान के दौरान सिर्फ बड़े शहरों की उपलब्धियां नहीं बताई जाएंगी, बल्कि गांव और ब्लॉक स्तर तक हुए कामों की जानकारी भी जुटाई जाएगी.