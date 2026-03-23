यूपी में सड़कों पर कहर; अलग-अलग जिलों में भीषण हादसे, कई की मौत! दर्जनों घायल

Alok/Abhishek/Sayed Hussain/Rajkumar/Manoj/Annu/UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में बीती रात और सुबह के बीच कई जिलों में हुए सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की खतरनाक तस्वीर सामने ला दी. अलग-अलग जगहों पर हुए इन हादसों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं.

कानपुर-इटावा हाईवे हादसा

कानपुर-इटावा हाईवे पर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा पहुंची और सामने से आ रही कार से भिड़ गई. इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हापुड़ एनएच-9 हादसा

वहीं हापुड़ जिले में एनएच-9 पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई. बस पीलीभीत से दिल्ली जा रही थी. हादसे में करीब एक दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से बस हटाकर खुलवाया. प्रारंभिक जांच में ओवरस्पीडिंग या ड्राइवर को नींद की झपकी हादसे की वजह मानी जा रही है.

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रायबरेली में जानें कितने लोग प्रभावित

रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में तेज रफ्तार डम्पर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे चालक बृजेश कुमार की मौत हो गई. हादसे के बाद डम्पर चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है. मृतक अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा था, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे हादसा

उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई. बस में सवार करीब 40 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई. सभी यात्री दिल्ली से एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे. पुलिस और यूपीडा की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

सीतापुर में कई हादसे ?

सीतापुर के रेउसा क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने सीएनजी ऑटो को टक्कर मार दी. हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए.सभी लोग एक ही परिवार के थे और किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे.

बलिया में एनएच-31 हादसा

बलिया में एनएच-31 पर एक ट्रक डिवाइडर से टकरा गया. हालांकि इस हादसे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ और चालक व खलासी को मामूली चोटें आईं, लेकिन यह इलाका पहले भी कई हादसों के लिए जाना जाता रहा है.

इटावा में एनएच-19 पर भयानक हादसा

इटावा में एनएच-19 पर स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए. बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक लगने से यह हादसा हुआ.