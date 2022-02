शामली DM ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में EVM मिलने का दावा किया खारिज, बताई क्या है पूरी सच्चाई

श्रवण शर्मा/शामली: यूपी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं. गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ. मतदान खत्म होने के बाद शामली जनपद में बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली. जिसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया. फिलहाल मामले में जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को जोनल मजिस्ट्रेट एनपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित में शिकायत की है. जिलाधिकारी ने बताया कि जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी थी, जिसमें ईवीएम मशीन रखी थी. वह अतिरिक्त ईवीएम मशीन थी.

क्या है पूरा मामला?

मामला कैराना विधानसभा क्षेत्र का है. यहां प्रथम चरण के चुनाव की वोटिंग होने के बाद ईवीएम मशीन को सील पैक कर पुलिस फोर्स की कस्टडी में कंट्रोल रूम नवीन मंडी स्थल पर लाया जा रहा था. जहां रास्ते में रात करीब 10:30 बजे एक गाड़ी में कुछ ईवीएम मशीनें मिली थीं. इस बात की जानकारी होते ही कैराना विधानसभा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने समर्थकों के साथ मिलकर बवाल किया था. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराते हुए पुलिस सुरक्षा में ईवीएम मशीन को उसी गाड़ी सहित कंट्रोल रूम में जमा कराया.

जोनल मजिस्ट्रेट की ही थी गाड़ी-DM

वहीं, शामली की डीएम जसजीत कौर ने इस दावे को खारिज किया है कि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था. डीएम ने बयान जारी करते हुए कहा, ''शामली में मतदान के दिन ईवीएम मशीन से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई है. इसके संबंध में अवगत कराना है कि कैराना क्षेत्र के एक जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में एक रिजर्व ईवीएम मशीन रखी हुई थी. उनका ड्राइवर खाना खाने के लिए कलेक्शन पॉइंट के पास रेस्टोरेंट में चला गया था.''

