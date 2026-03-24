ग्रेटर नोएडा में हेल्थकेयर की बड़ी छलांग.. नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा BMT सेंटर शुरू

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है. यहां Sharda Care-Healthcity में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) सेंटर शुरू हो गया है. इस सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया. इस मौके पर डॉक्टरों, मेडिकल एक्सपर्ट्स और शारदा ग्रुप के अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया. लेकिन असली मायने में यह शुरुआत उन मरीजों के लिए है, जो अब तक इस तरह के इलाज के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों का रुख करने को मजबूर थे.

एक ही छत के नीचे मिलेगा पूरा इलाज

यह नया सेंटर उन मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो ल्यूकेमिया, लिंफोमा, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. अभी तक इन बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अलग-अलग अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यहां एक ही जगह पर जांच से लेकर ट्रांसप्लांट और रिकवरी तक की पूरी सुविधा मिलेगी. आधुनिक मशीनें, सख्त इंफेक्शन कंट्रोल सिस्टम और अनुभवी डॉक्टरों की टीम मिलकर मरीजों का इलाज करेगी.

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बच्चों और बड़ों.. दोनों के लिए खास सुविधा

इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पूरी तरह तैयार है. अलग-अलग तरह के बोन मैरो ट्रांसप्लांट—जैसे मैच्ड डोनर, अनरिलेटेड डोनर और हैप्लोआइडेंटिकल ट्रांसप्लांट—यहां किए जाएंगे. इसके साथ ही, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के लिए भी एडवांस इलाज की सुविधा दी जाएगी. नई तकनीक जैसे CAR-T सेल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के जरिए इलाज को और ज्यादा असरदार बनाया गया है.

मरीजों के लिए क्यों है यह बड़ी राहत?

अब तक नॉर्थ इंडिया के मरीजों को इस तरह के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेश तक जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की भारी लागत आती थी. लेकिन इस सेंटर के शुरू होने के बाद अब इलाज नजदीक ही उपलब्ध होगा. यहां HEPA फिल्टर वाले ट्रांसप्लांट यूनिट्स लगाए गए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है. साथ ही एडवांस जांच और मॉनिटरिंग की सुविधा इलाज को और सुरक्षित बनाती है.

बढ़ती जरूरत के बीच बड़ा कदम

डॉक्टरों का मानना है कि देश में ब्लड से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और कई मामलों में इनका पता देर से चलता है. खासकर बच्चों में यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक है. ऐसे में इस तरह का बड़ा और आधुनिक सेंटर न सिर्फ इलाज की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि समय पर सही इलाज देकर कई जिंदगियां बचाने में मदद करेगा. शारदा ग्रुप के चेयरमैन पी.के. गुप्ता ने कहा कि यह सेंटर केवल एक अस्पताल सुविधा नहीं, बल्कि एक ऐसा हेल्थकेयर सिस्टम है जो मरीजों को बेहतर और सुलभ इलाज देने के लिए बनाया गया है. वहीं वाइस चेयरमैन वाई.के. गुप्ता ने बताया कि उनका लक्ष्य नॉर्थ इंडिया के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज उनके अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराना है.