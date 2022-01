UP Election 2022: BJP से टिकट पाने की जुगत में लगी बहू Aparna Yadav को शिवपाल ने दे डाली ये नसीहत

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) का बिगुल बज चुका है. सभी सियासी दल अपना चुनावी गणित बनाने में लग गए हैं. इसी बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Yadav) ने बड़ा बयान दिया है. शिवपाल यादव यूपी चुनाव 2022 ( UP Chunav 2022) में अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे. शिवपाल सिर्फ साइकिल चुनाव चिंन्ह पर कैंडिडेट उतारेंगे.

'अपर्णा यादव को सपा में ही रहना चाहिए'

मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav) के भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर पर शिवपाल सिंह यादव ने अपर्णा यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अपर्णा को पहले पार्टी के लिए काम करना चाहिए. इसके बाद ही किसी तरह की उम्मीद करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में ही रहना चाहिए.

बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं. अपर्णा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था. उन्हें बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. उनके लिए अखिलेश यादव ने प्रचार भी किया था. जोशी के सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने यह सीट जीत ली थी.

अपर्णा यादव कर चुकी हैं सीएम योगी की तारीफ

अपर्णा सपा में रहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुकी हैं. मुलायम की छोटी बहू कई बार सीएम योगी के साथ भी नजर आ चुकी हैं. सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरम है कि अपर्णा को भाजपा लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है.

